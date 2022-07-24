Главная героиня этой весны: как стилизовать длинную юбку с разрезом (микротренд теплого сезона)

Только начинает припекать ласковое солнышко, как модницы достают из своего гардероба короткие юбки или юбки с разрезами. Юбка с разрезом всегда будет на пике популярности. Ведь это не только женственно, но и сексуально. Разрезы могут быть спереди, сбоку или сзади. Такая юбка всегда будет актуальна и при создании делового образа, и вечернего. Сегодня мы расскажем вам, с чем ее можно комбинировать.

Юбка с разрезом в тренде 2022

Наступило тепло, и женщины спешат показать красоту своих стройных ножек. Стильная юбка с разрезом – идеальный для этого вариант. На модных показах она занимает лидирующие позиции. Звезды подиумов демонстрируют нам самые разные образы. Одни из них для вечерних мероприятий, другие для дневных. Не отстают от них и медийные лица.

Ярко и женственно

Очаровательная Диана Крюгер демонстрирует весьма удачные пример дневного образа. Сочетание черного цвета и фуксии выглядит стильно и элегантно. Дополняет образ небольшая сумочка и модные босоножки.

Еще один пример создания удачного дневного образа. Американская знаменитость Дикси Дамелио выбирает юбку с высоким боковым разрезом. Устали от высоких каблуков? Замените их на спортивную обувь! Кеды и розовая блестящая сумочка добавляют образу элегантности. в таком наряде можно отправиться на прогулку.

В холодную погоду

На улице прохладно? Это еще не повод, чтобы отказаться от юбки с разрезом. Звезды моды продемонстрируют вам несколько элегантных вариантов.

Обратите внимание на кожаную юбку с имитацией пуговиц. Модель выглядит более целомудренной по сравнению со многими другими вариантами. Кожаный плащ с меховым воротником и обувь без каблука завершают образ. Модно, стильно, тепло!

Эмили Синдлев – одна из ярких представительниц индустрии моды Дании демонстрирует наряд для холодной погоды. В теплом вязаном джемпере и юбке вам будет тепло и комфортно. Босоножки на тонком каблуке и черные гольфы согреют ваши ножки в непогоду.

Образы с модных показов

Юбка с разрезом набирает все большую популярность. Дизайнеры мировых столиц моды предлагают самые разные варианты из кожи, шерсти и других материалов. Черная кожаная юбка с разрезом в пол сделает из вас звезду на любой вечеринке.

Обратите внимание еще на один образ. Кожаный пиджак и юбка с разрезом впереди коричневого цвета. Отличный вариант для трудовых будней.

В заключение

Юбку с разрезом можно носить с пиджаком для создания стильного, делового образа и с коротким топом, демонстрируя свою сексуальность и женственность. Во всех случаях ваш образ будет эффектным и запоминающимся.