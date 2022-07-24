МИД Канады подтвердил гибель наемника на Украине

Министерство иностранных дел Канады заявило, что ему известно о гибели канадца на Украине.

«Министерству иностранных дел Канады известно о гибели канадца на Украине. Сотрудники консульства поддерживают контакты с семьей и предоставляют консульскую помощь», – приводит агентство Рейтер слова представителя ведомства, информирует РИА «Новости».

Ранее газета Politico сообщила, что группа наемников в составе двух человек из США, канадца и гражданина Швеции, воевавших в Украине на стороне Киева, были уничтожены на текущей неделе.

Напомним, представитель Госдепартамента США в пятницу подтвердил журналистам, что в Донбассе недавно погибли двое американцев. 19 июля телекомпания SVT сообщала, что шведский лейтенант, ранее служивший в ВВС Швеции в Уппсале, погиб в боях в Донбассе.

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