МИД Канады подтвердил гибель наемника на Украине
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Министерство иностранных дел Канады заявило, что ему известно о гибели канадца на Украине.
«Министерству иностранных дел Канады известно о гибели канадца на Украине. Сотрудники консульства поддерживают контакты с семьей и предоставляют консульскую помощь», – приводит агентство Рейтер слова представителя ведомства, информирует РИА «Новости».
Ранее газета Politico сообщила, что группа наемников в составе двух человек из США, канадца и гражданина Швеции, воевавших в Украине на стороне Киева, были уничтожены на текущей неделе.
Напомним, представитель Госдепартамента США в пятницу подтвердил журналистам, что в Донбассе недавно погибли двое американцев. 19 июля телекомпания SVT сообщала, что шведский лейтенант, ранее служивший в ВВС Швеции в Уппсале, погиб в боях в Донбассе.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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