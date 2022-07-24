 

Американский офицер указал на странность в «российской стратегии» США

24.07.2022, 21:35, Новости дня
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Руководство США собственноручно загоняет себя в тупик с помощью санкционной политики против России, которая приводит к росту цен на энергоносители, написал в Twitter экс-сенатор штата Вирджиния и полковник в отставке Ричард Блэк.

«Пора перестать обвинять Путина в высоких ценах на топливо. Россия не вводила ограничительные меры на экспорт угля, нефти и природного газа. Их ввел конгресс. Так что давайте перестанем искать виноватых где-то там, потому что они находятся у нас дома», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, Европа действует по похожему принципу. Так, Евросоюз, говоря о значительном сокращении поставок газа по трубопроводу «Северный поток», не хочет признавать, что это произошло из-за нежелания Канады вовремя вернуть отремонтированную турбину.

Такая политика Запада иррациональна и разрушительна, поскольку ведет к огромным экономическим потрясениям, отметил Блэк.

Напомним, 21 июля Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет антироссийских санкций, включая частичное эмбарго на золото, включение в черный список 55 физических и юридических лиц, расширение списка запрещенных к ввозу товаров двойного назначения. Новый пакет ввел запрет на экспорт из РФ золота и расширил черный список ЕС, но существенно смягчил ряд финансовых ограничений против российского экспорта нефти и продовольствия и отменил некоторые запреты на поставку РФ отдельных товаров и услуг для авиации.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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