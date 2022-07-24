 

Политолог указал на угрожающие России военные амбиции Польши

24.07.2022, 21:35, Новости дня
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«К словам министра обороны Польши о намерении Варшавы создать самую большую сухопутную армию в Европе нужно отнестись предельно серьезно. Дело в том, что это единственная доступная сегодня Польше ниша в Европе при нынешней модели ее внутренней и внешней политики», – считает политолог Александр Носович.

«Во-первых, Варшаве нужно как-то утверждать свое пребывание в ЕС в условиях ширящейся ценностной пропасти между Польшей и Западной Европой, из-за которой у поляков отнимают дотации и право голоса в Евросовете», – написал он в Telegram-канале.

Во-вторых, пишет Носович, «Европа настойчиво призывает себя вооружаться и еще настойчивее Европу к этому призывают американцы. Однако Польша сегодня – это чуть ли не единственная крупная страна ЕС, способная перестроить себя на военные рельсы».

«Польское общество еще не достигло в своем развитии стадии постмодерна (страшное ругательство для польских консерваторов) и под боком у него Украина, поэтому к нему может быть применима ядерная триада «костел, семья, войско». Милитаризации Франции, для сравнения, я себе не представляю, в итальянцах наследников римлян не вижу, и в построение нового Вермахта не верю. А вот накрученная «угрозой с Востока» до состояния тотальной мобилизации и милитаризации Польша – легко», – добавил политолог.

По его словам, «такая Польша будет снимать с западных европейцев бремя военной службы и поражения в уровне своего уюта, комфорта, материального благополучия. За это польская власть будет требовать плату: ставить Варшаву не ниже Берлина с Парижем, ценить Польшу без всяких там принципов верховенства закона и продолжать перечислять ей субсидии из фондов ЕС».

«Главная угроза такой концепции в разъяснении не нуждается. Чем дольше Польша будет навязывать себя в качестве защитницы всея Европы от орд с Востока, тем больше ей нужно будет взвинчивать напряженность на восточной границе ЕС и НАТО. Долго польские политики балансировать на грани не смогут и в конце концов перейдут эту грань. Калининградской области и западным областям Белоруссии нужно быть готовыми к тому, что начнется потом», – заключил политолог.

Напомним, вице-премьер республики, министр обороны Мариуш Блащак заявил, что власти Польши стремятся создать сильнейшую сухопутную армию среди стран – членов НАТО, чтобы быть в состоянии дать отпор России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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