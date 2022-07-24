 

Мнение: МИД РФ и МО РФ подтвердили удары по Одессе

24.07.2022, 21:31, Разное
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МИД РФ и МО РФ подтвердили удары по Одессе

Прицепом к вчерашнему https://colonelcassad.livejournal.com/7754782.html про Одесский порт.

МИД РФ подтвердил https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova вчерашний удар по одесскому порту, указав на уничтожение высокоточным оружием украинского катера. Как вчера и писал https://t.me/boris_rozhin/58119, никаких ограничений на удары по военным объектам в Одессе и Одесской области у РФ нет. Все обязательства России касаются только и исключительно судов и той части портовой инфраструктуры, которая задействована в вывозе зерна. Это вчера начали понимать в США и ООН, поэтому на фоне ритуальных осуждений пошли публикации про "техническую возможность России наносить удары". При этом фактическая подготовка к реализации Стамбула-1 не прекращается, что подтвердили и Турция, и ООН, и Украина. Так что можно продолжать.

МО РФ вслед за МИД РФ подтвердило (см. брифинг за 24 июля https://t.me/boris_rozhin/58173) вчерашний удар по Одессе.

В морском порту города ОДЕССА на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет «Harpoon». Также выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины.

Так что бить по военным объектам ВСУ в Одессе можно и нужно.
Тем. кто ожидал, что с заключением Стамбула-1 по Одессе перестанет прилетать, привет.

Источник: Colonel Cassad



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