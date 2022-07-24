 

Guardian – ВОЗ признала оспу обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения

24.07.2022, 21:04, Разное
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Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения, пишет The Guardian. По его словам, в мире выявлено уже более 16 тыс. случаев заражения болезнью, а наибольшую угрозу распространение оспы обезьян представляет в европейском регионе.


АР

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в субботу объявила глобальную вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения во всём мире. Это, как пишет The Guardian, является самым решительным призывом к действию, который может сделать организация.

Издание напоминает, что с 2009 года ВОЗ уже седьмой раз объявляет о чрезвычайной ситуации. Последний раз это было сделано в 2020 году в отношении COVID-19. Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, определяется правилами организации как «чрезвычайное событие, которое, как установлено, представляет риск для здоровья населения других государств в результате международного распространения болезни и потенциально требует скоординированных международных ответных мер». 

В ВОЗ уточняют, что этот термин подразумевает, что ситуация является серьёзной, внезапной, необычной или неожиданной, что она имеет последствия для здравоохранения за пределами национальных границ и что она может потребовать немедленного международного внимания.

На пресс-конференции генеральный директор Тедрос Гебрейесус отметил, что комитет собрался в четверг для рассмотрения последних данных, но не смог прийти к единому мнению. Однако после этого он сам принял решение объявить о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. 

«Есть вспышка, которая быстро распространилась по всему миру благодаря новым способам передачи, о которых нам слишком мало известно, и которая отвечает критериям международных правил здравоохранения, — заявил Гебрейесус. — По всем этим причинам я решил, что глобальная вспышка оспы обезьян представляет собой чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, вызывающую международную озабоченность».

По его словам, в мире риск заражения оспой обезьян был «умеренным», но в Европе он был «высоким» и существовал «явный риск дальнейшего международного распространения». По данным ВОЗ, в мире на сегодняшний день зарегистрировано 16 016 случаев заболевания — 4 132 из них за последнюю неделю. При этом зарегистрировано пять случаев смерти. На данный момент болезнь обнаружена уже в 75 странах и территориях. 

Как отмечает The Guardian, наибольшее число случаев заболевания —11 865 — зарегистрировано в Европе, за последние семь дней количество заболевших возросло на 2 705.



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