Мнение: Эффект Токвиля, Максим Горький о крестьянах и «коммунистический» Хуавей

1. Читатели рассказали про эффект Токвиля (ссылка). Суть в том, что чем справедливее устроено общество, тем больше народ возмущается неравенством, даже самым копеечным, малозначимым. Цитирую:



Ненависть, которую люди питают к привилегиям, возрастает по мере того, как привилегии становятся меньше и менее значительны, так что демократические страсти, казалось бы, разгораются наиболее яростно именно тогда, когда у них меньше всего топлива. Я уже показал причину этого явления. Когда условия неравны, нет такого большого неравенства, которое могло бы оскорбить глаз; но малейшее неравенство среди общего единообразия отвратительно, и чем полнее это единообразие, тем невыносимее становится вид такого различия. Поэтому естественно, что любовь к равенству должна постоянно возрастать вместе с самим равенством и питаться им.

2. В обращении Максима Горького к интеллигенции есть очень характерный пассаж по поводу русского крестьянства (ссылка):



Во всех странах крестьянство — миллионы мелких собственников — служит почвой для роста хищников и паразитов; капитализм, во всем его безобразии, вырос на этой почве. Все силы, все способности и таланты крестьянина поглощаются его заботами о своем нищенском хозяйстве…



Если крестьянство, в массе, еще не способно понять действительность и унизительность своего положения — рабочий класс обязан внушить ему это сознание даже и путем принуждения.

Это к вопросу «народ пошёл за большевиками». Нет, коллеги, народ за большевиками не пошёл. Большевики захватили власть в России силой оружия. Кстати, статья Максима Горького была опубликована в 1932 году. В этот год в СССР погибли от голода несколько миллионов крестьян.

3. Некоторые пишут, что китайская корпорация Хуавей — правильное коммунистическое предприятие, так как оно полностью принадлежит своему трудовому коллективу. Как сказано на сайте самой компании (ссылка), «Компания принадлежит 96 768 сотрудникам, которые являются владельцами ее акций. Ни один человек не может владеть ни одной акцией Huawei, если он не является сотрудником компании. Ни одна внешняя организация и ни один департамент правительства не владеет акциями Huawei».



Я всё собирался рассказать, что тут не так, но к счастью, дедушка Ленин сделал всё за меня — спасибо читателям за наводку. Цитирую вождя (ПСС, изд. 5, том 36, стр. 481):

…величайшим искажением основных начал Советской власти и полным отказом от социализма является всякое, прямое или косвенное, узаконение собственности рабочих отдельной фабрики или отдельной профессии на их особое производство, или их права ослаблять или тормозить распоряжения общегосударственной власти…

Кстати, это ещё и к лозунгу «фабрики рабочим». Мне кажется, Владимир Ильич вполне ясно выразился: валенок на рыло рабочим, а не фабрики. «Полным отказом от социализма является всякое узаконение собственности рабочих отдельной фабрики на их производство».