 

Найдена связь между бактериями полости рта и болезнью Альцгеймера

24.07.2022, 20:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ученые поделились результатами своих исследований в журнале Frontiers in Aging Neuroscience. Они выявили связь между бактериями ротовой полости и вероятностью развития болезни Альцгеймера.

До недавнего исследования эксперты уже делали предположение о том, что патологии десен, вызванные микроорганизмами, влияют на риск столкнуться с деменцией. Новая работа подтвердила теории, так как анализ деятельности бактерий Porphyromonas gingivalis и Fusobacterium nucleatum позволил выяснить, что они увеличивают пролиферацию клеток иммунитета в мозге.

Бактерии активизируют воспалительные белки, которые и влияют на риск возникновения болезни Альцгеймера и прочих форм деменции. Полученная информация поможет создать методы профилактики старческого слабоумия.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04.22 / Мокко, шалфей или коралл. Какие оттенки маникюра становятся все актуальнее

17.03.21 / Объединение возможностей киберпространства

22.02.22 / Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья

25.09.20 / Среди тающих льдов Антарктиды нашли «подводную лодку»

20.07.22 / Почему льняные платья – лучший выбор для лета: актуальные модели сезона и секреты выбора для делового и повседневного образа

08.05.22 / «Семнадцать мгновений весны» не покажут в России из-за запрета голландского правообладателя

10.10.20 / Тайны Сфинкса, сотни лет не дающие покоя археологам

02.01.22 / Мнение: Кто твой друг?

21.12.21 / Вертикальные, диагональные линии и игривые мотивы: советы по выбору визуально стройнящей одежды для полных дам

06.11.21 / Как сделать макияж, если до выхода из дома осталось 10 минут: приемы и советы для быстрого и легкого мейкапа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика