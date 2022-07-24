Найдена связь между бактериями полости рта и болезнью Альцгеймера

Ученые поделились результатами своих исследований в журнале Frontiers in Aging Neuroscience. Они выявили связь между бактериями ротовой полости и вероятностью развития болезни Альцгеймера.

До недавнего исследования эксперты уже делали предположение о том, что патологии десен, вызванные микроорганизмами, влияют на риск столкнуться с деменцией. Новая работа подтвердила теории, так как анализ деятельности бактерий Porphyromonas gingivalis и Fusobacterium nucleatum позволил выяснить, что они увеличивают пролиферацию клеток иммунитета в мозге.

Бактерии активизируют воспалительные белки, которые и влияют на риск возникновения болезни Альцгеймера и прочих форм деменции. Полученная информация поможет создать методы профилактики старческого слабоумия.