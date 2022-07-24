Со сложным принтом или в стиле ретро. Выбираем идеальные сочетания платья и ботинок

В современных условиях практически все мировые эксперты моды считают, что наиболее удачные аутфиты получаются тогда, когда в них одновременно сочетаются элементы гардероба из разных стилевых категорий. Именно поэтому когда-то абсолютно неприемлемая и странная комбинация платьев и ботинок сегодня является настоящим трендом.

Трикотажные и вязаные

Чтобы создать одновременно трендовый и комфортный лук, достаточно объединить трикотажное или вязаное платье длиной ниже колена с ботинками. Они могут быть как нарочито грубыми, так и классическими. В первом случае ботинки добавят образу яркий акцент, а во втором создадут элегантный и женственный образ. В прохладное время года вы можете дополнить образ кожаной курткой или пиджаком.

Ретро-стиль

Одним из трендов этого сезона является стиль, вдохновленный 70-ми. Выберите платье в стиле ретро и фланелевую клетчатую куртку-рубашку. Дополните образ классическими ботинками на небольшом каблуке или челси с узким носком, и вы получите женственный, утонченный и элегантный аутфит. Такой наряд будет гармонично смотреться на любой девушке, независимо от ее возраста и сферы деятельности.

В тон платья

Практически каждая девушка хоть раз в жизни выбирала обувь в тон платья. И это не самый худший вариант, главное, чтобы по итогу образ не получился скучным. Для этого выберите платье с необычным принтом и добавьте к нему ботинки, оттенок которых будет совпадать с цветом, присутствующим в одежде. Завершить образ вам помогут интересные и яркие аксессуары.

Клетчатое настроение

Создать по-настоящему трендовый образ вы сможете, соединив клетчатое платье из твида или букле и массивные ботинки на плоской подошве. Такой аутфит отлично подойдет как для прогулки с подругами, так и для свидания.

Западный стиль

Чтобы получить современный, эффектный и стильный образ, достаточно надеть удобное и легкое платье-халат, добавив к нему модные сапоги в ковбойском стиле и плетеную сумку светлого оттенка. В случае прохладной погоды дополнить аутфит вы можете джинсовкой.

Немного анимализма

Украшением любого потрясающего образа является смелый принт. Поэтому в этом сезоне вам стоит обратить внимание на платья с анималистическим узором. А чтобы образ выглядел уникально, модно и стильно, дополните его массивными грубыми ботинками, яркой верхней одеждой и сумкой в тон платья. Этот аутфит идеально подойдет девушкам, которые любят находиться в центре внимания.

Платье-рубашка

Ультрамодный и эффектный образ получится, если соединить женственное платье-рубашку и ботинки на массивной подошве или казаки. Чтобы завершить лук, дополните его интересными и уникальными аксессуарами.