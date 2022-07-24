Мнение: Почему я не уйду из ЖЖ

Ну хотя бы даже потому, что моя страница в ЖЖ – это мой личный дневник, где я выкладываю записи о том, на что обратил внимание здесь и сейчас, что зацепило… И где задаю вопросы прежде всего самому себе. Чтобы через много-много лет перечитать, как жила моя страна, как жили люди в моей стране и как жил я… И ответить на вопросы, заданные много-много лет назад. Если, конечно, на них не ответит сама жизнь.

Во-вторых, ЖЖ оказался вполне сносным инструментом рекламирования ВИДЕОгазеты, которую я запустил еще в мае на YouTube и Rutube. На сегодня, возможно, благодаря ПРОМО, у видео-канала – больше тысячи подписчиков и порядка 20 тыс просмотров каждого выпуска…

Хотя, конечно, ЖЖ сегодня окончательно превратился в телевизор. Это если судить по ТОПу ЖЖ. И эта деградация – рукотворная. Из ТОПа ЖЖ вручную просто убирают посты, которые не вписываются в концепцию телевизоризации социальной сети. Если часов до пяти-шести вечера администраторы, похоже, хоть читают посты. А после 17-18 на дежурство, видимо, заступают, такие администраторы, у которых, видимо, приказ не пропускать в ТОП вообще никаких постов, кроме постов, написанных проверенными и безвредными, а то и полезными блогерами типа LENA-MIRO.RU , colonelcassad, psyteaman, ilyavaliev и прочими глашатаями тем «а тому ли я дала» или «крепче бей бандеровцев и нацистов».

Действия администраторов ЖЖ в вечернее время логике вообще не поддаются. Вот выложил я как-то в 10 утра пост «Путин и блицкриг», который начинался так: «Повезло России с Путиным! Президент России в режиме видеоконференции провёл совещание с членами правительства. И вся страна увидела видеозапись выступления Владимира Путина перед министрами. Миллионы простых россиян от Владивостока до Калининграда возрадовались, услышав заявление президента, что экономичский блицкриг Запада в отношении России провалился…».

Запись попала в ТОП,набрала больше сотни коментов.

Но вот что интересно. Этот пост я выкладывал еще накануне, но в 23 часа. Слово в слово. И этот пост мгновенно задвинули из ТОПа… И в итоге – ни просмотров, ни комментов.

Честно говоря, плевать. Повторюсь, моя страница в ЖЖ – это прежде всего мой личный дневник, не более чем. И уходить из ЖЖ я не собираюсь. Потому что это будет дезертирством. Буду вести свой дневник в ЖЖ, даже если из ЖЖ уйдут все. Если, конечно, мою страницу в ЖЖ не заблокируют.

Рис.отсюда

—