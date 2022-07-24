Лавров рассказал, кто будет сопровождать суда с украинским зерном

Обеспечивать сопровождение судов с украинским зерном в Черном море вместе с Россией и Турцией будет третья сторона, ее определят позднее, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с постпредами стран-членов Лиги арабских государств.

«В Стамбуле нам удалось достичь договоренности: Украина занимается разминированием, выпускает корабли в открытое море, Россия, Турция и еще один участник, который будет определен, сопровождает судно до Босфора», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

Он отметил, что меморандум РФ-ООН, подписанный одновременно с соглашениями в Стамбуле, «обязал генерального секретаря ООН запустить процесс, убедить западные страны и добиться от них решения о снятии всех ограничений», наложенных на экспорт российского зерна.

Министр подчеркнул, что несмотря на то, что продовольствие не подпало под антироссийские ограничения напрямую, рестрикции были наложены на возможность захода российских судов с продовольствием в зарубежные порты, захода иностранных судов в порты РФ за зерном, а также механизмы оплаты и страхования, это усугубило мировой продовольственный кризис.

Лавров подчеркнул, что кризис возник не по вине России, а из-за нарушения цепочек поставок в связи с пандемией коронавируса, бесконтрольным печатанием денег в США и ЕС для оплаты продовольствия и медикаментов, способствовали ему и засухи, которые четыре года подряд возникали в регионе Северной Африки.

Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.

Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.

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