 

СМИ: Армия США столкнулась с трудностями, угрожающими ее существованию

24.07.2022, 20:10, Новости дня
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Вооруженные силы США столкнулись с острым недобором призывников, что подталкивает руководство к принятию сложного решения, пишет обозреватель The American Conservative Эдвард Чанг.

«Нехватка новобранцев – последняя из череды неудач, обрушившихся на американскую армию, начиная с катастрофического вывода войск из Афганистана. Они привели к разрушению имиджа института, который вынужден теперь бороться с обвинениями в некомпетентности и излишней политизации», – приводит выдержку из статьи РИА «Новости».

Автор материала уверен, что американские военные в последние годы пережили культурную революцию и заговорили на языке левых, что в итоге опасно сблизило их с демократами и вызвало уменьшение числа американцев, поступающих на некогда популярную службу.

Сейчас перед высшим командованиям стоит вопрос о сокращении численности войск или переходе на всеобщий воинский обязательный призыв, пишет обозреватель.

Ранее The Washington Examiner уже писал о проблеме добровольного призыва в США. Американскую армию стали комплектовать на добровольной основе с 1973 года, но 2022 станет самым сложным за всю историю существования контрактных войск, утверждают эксперты.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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