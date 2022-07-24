 

Американист: США будет тяжело выбираться из экономической ямы

24.07.2022, 20:10, Новости дня
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США погружаются в рецессию на фоне рекордной инфляции и международных неурядиц, выбираться из этой экономической ямы будет очень долго и тяжело, прокомментировал заявление главы Минфина США Джанет Йеллен о том, что экономика Соединенных Штатов замедляется, но это не рецессия, американист Малек Дудаков.

В своем Telegram-канале Дудаков напомнил, что год назад американские власти «заявляли, будто бы ситуация с инфляцией находится под контролем. Рост цен якобы скоро прекратится – и вообще он носит лишь «временный и переходный характер». В итоге инфляция очень быстро приняла неуправляемый характер».

«Теперь история повторяется – но сейчас речь идет уже о падении экономики. Глава Казначейства США Йеллен фактически признала, что во втором квартале 2022 американская экономика сократилась. После падения в первом квартале это является азбучным определением рецессии. Но Йеллен тут же заявила, что США якобы находятся не в кризисе – а в периоде «экономического замедления». Она де-факто отказалась от принципов своей же экономической школы, которые гласят, что два квартала подряд со спадом экономики и являются рецессией», – отмечает Дудаков.

Эксперт уверен, что «серез пару дней появится статистика за второй квартал – и радужной она не будет. Йеллен пытается упирать на то, что безработица пока не особо растет. Но тут уже в дело вступит психология. Бизнес, видя начало рецессии, станет активнее увольнять сотрудников и сокращать инвестиции. Это автоматически сделает наступление кризиса самосбывающимся предсказанием».

№США погружаются в рецессию в самый неудобный момент – на фоне рекордной инфляции и международных неурядиц. Так еще и приходится одновременно повышать ставку ФРС – грозя обрушить ипотечный рынок. Ясно одно – выбираться из этой экономической ямы будет очень долго и тяжело», – заключил эксперт.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что инфляция в стране «слишком высока», в экономике «есть замедление», но подчеркнула, что отсутствуют признаки рецессии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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