 

Американист: США будет тяжело выбираться из экономической ямы

24.07.2022, 20:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

США погружаются в рецессию на фоне рекордной инфляции и международных неурядиц, выбираться из этой экономической ямы будет очень долго и тяжело, прокомментировал заявление главы Минфина США Джанет Йеллен о том, что экономика Соединенных Штатов замедляется, но это не рецессия, американист Малек Дудаков.

В своем Telegram-канале Дудаков напомнил, что год назад американские власти «заявляли, будто бы ситуация с инфляцией находится под контролем. Рост цен якобы скоро прекратится – и вообще он носит лишь «временный и переходный характер». В итоге инфляция очень быстро приняла неуправляемый характер».

«Теперь история повторяется – но сейчас речь идет уже о падении экономики. Глава Казначейства США Йеллен фактически признала, что во втором квартале 2022 американская экономика сократилась. После падения в первом квартале это является азбучным определением рецессии. Но Йеллен тут же заявила, что США якобы находятся не в кризисе – а в периоде «экономического замедления». Она де-факто отказалась от принципов своей же экономической школы, которые гласят, что два квартала подряд со спадом экономики и являются рецессией», – отмечает Дудаков.

Эксперт уверен, что «серез пару дней появится статистика за второй квартал – и радужной она не будет. Йеллен пытается упирать на то, что безработица пока не особо растет. Но тут уже в дело вступит психология. Бизнес, видя начало рецессии, станет активнее увольнять сотрудников и сокращать инвестиции. Это автоматически сделает наступление кризиса самосбывающимся предсказанием».

№США погружаются в рецессию в самый неудобный момент – на фоне рекордной инфляции и международных неурядиц. Так еще и приходится одновременно повышать ставку ФРС – грозя обрушить ипотечный рынок. Ясно одно – выбираться из этой экономической ямы будет очень долго и тяжело», – заключил эксперт.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что инфляция в стране «слишком высока», в экономике «есть замедление», но подчеркнула, что отсутствуют признаки рецессии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06.21 / Минпромторг опроверг дефицит вакцины от коронавируса в России

19.07.20 / В США офицера ВМС обвинили в передаче секретных данных россиянину

30.01.22 / Патрушев заявил, что для Украины со стороны России “нет никакой угрозы”

16.07.20 / В украинских соцсетях призвали отомстить армянам за борщ лавашами

13.11.20 / Мошенники прикрываются игрой Minecraft для распространения вредоносного ПО

04.07.20 / Смена руководителя НБУ не повлияет на курс валюты – Шмыгаль

05.07.20 / У вице-премьера правительства Кабардино-Балкарии выявлен коронавирус

25.11.21 / Украина обязалась отдать на приватизацию «ПриватБанк» и «Ощадбанк»

11.01.22 / Шендерович рассказал, когда сможет вернуться в Россию, и анонсировал визит в Украину

29.01.22 / Украина попыталась объяснить цели передвижения российских войск

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика