 

Мнение: О поставках БПЛА Shahed 129 в Россию

24.07.2022, 20:05, Разное
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О поставках БПЛА Shahed 129 в Россию

Появились сообщения о том, что Иран якобы уже поставил России ударно-разведывательные БПЛА Shahed 129.

Сам дрон является внебрачным дальним родственником американского MQ-1 Predator (при его создании использовались технологии полученные посредством захвата американских дронов). Поздние модификации дрона сделали данную машину вполне самобытной и весьма недурной по соотношению цена/качество, хотя США продолжают настаивать, что их Predator лучше, хотя опыт применения Shahed 129 Ираке и Сирии показал более чем серьезные боевые качества иранской машины.

На представленных видео можно посмотреть на его внешний вид, возможности камеры и нарезку ударов в Сирии.

Россия и Иран такие поставки официально не подтверждали (и даже если они есть, вряд ли будут их подтверждать), так что просто ждем – появятся ли дроны из Ирана на фронте или нет.
Нельзя исключать, что это пока что просто вброс, чтобы прощупать реальный уровень продвижения вопроса о поставках иранских БПЛА в РФ.

Лично мою позицию вы знаете – в условиях необходимости наращивания количества ударных и разведывательных дронов на обширном ТВД, возможная закупка необходимого за рубежом, более чем оправдана, вкупе с наращиванием собственного производства. Иран и Китай тут лучшие варианты, потому что при необходимости, они знают как положить с прибором на истерики США и обойти санкционные режимы.

Идеальный вариант – закупка крупной партии на старте + развертывание совместного производства на территории РФ.

Источник: Colonel Cassad



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