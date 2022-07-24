 

Тигр-колбаса – Личное мнение

24.07.2022, 20:00, Разное
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Как месяц — август, так наши любимки эстрады обновляют сценический гардероб. Вы помните Лолиту в костюме жабы? Так вот первый приз за костюм в этом году досрочно достаётся Бузовой.

Пользователи запрещённой и экстремистской соцсети в очередной раз накинулись на нашу любимую гОленеьку Бузову, ехидно и злобно раскритиковав её брючный костюм:


Фото: Соцсети

Колбаса-вязанка, орут её же подписчицы, сними стрёмный костюм!

Скажу прямо: опрометчиво просить об этом гОленьку. А не ровен час и действительно снимет? Вы точно готовы к этому?

В яростном танце Бузова сравнивает себя с тигрицей. Полосатый костюм, стразики, в кусок галифе впилась ткань, провоцируя вывих тазовой кости.

Самоотверженно гОленька одаривает своим талантом публику, а она — вот же ж неблагодарность! — смеет называть праздничную тигрицу в стразах вязанной колбасой!

Сильно старается Бузова. Жарко на улице. Пот щекочет подмышки. Всё ради вас, мои люди, надрывается шёпотом гОленька. Пергидрольный хвост, разрезая воздух хлыстом, бьёт исполнительницу хитов по вялым щекам.

Вот лично я, наблюдая за упорством Бузовой, часто думаю, что будет, если её энергию направить в мирное русло? Мне кажется, она одна бы построила дамбу. Или наоборот — откопала бы котлован в одну лопату.

Как жаль, что такой мощный источник энергии расходует себя, чтобы обвязаться тряпкой как колбаса.

Вопрос только в том, на что себя тратят фанатки Бузовой, неутомимо объясняя ей, что у неё стрёмный костюм.

Источник: Лена Миро



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