 

Российские пенсионеры с 1 августа смогут купить в супермаркетах половину картофелины

24.07.2022, 19:33, Разное
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Из-за резкого подорожания продуктов питания Министерство торговли РФ вводит новые правила розничной торговли овощами, в частности картофелем.

Согласно новым правилам, супермаркеты будут обязаны отпускать малообеспеченным покупателям и пенсионерам не только целые овощи, но и представлять возможность отрезать какую-то их часть.

Купить в магазине, к примеру, половину картофелины или треть луковицы пенсионеры смогут сразу после вступления в силу новых правил торговли 1 августа. Некоторые розничные сетей заявили, что фактически уже давно исполняют это предписание, поскольку до 30% покупателей не могут себе позволить купить целую картофелину за раз.

Новые меры помогут решить проблему голода и замедлить темпы роста инфляции, уверена замминистра торговли России Ольга Коробейникова.

– Такая практика вовсе не является новой. У нас ещё с советских времен можно купить в магазине половину арбуза или дыни, – говорит она. – Теперь то же самое можно будет делать с картофелем, виноградом, изюмом, редисом и другими социально важными продуктами. Доступность продовольствия для малообеспеченных групп населения, особенно пенсионеров, является нашим приоритетом.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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