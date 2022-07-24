Мнение: Сколько негров в России, трансгендерный фанатизм и убийство в Филадельфии

1. Блогер statistiki объясняет, почему в ходе спора иногда бывает правильнее не требовать подтверждающую статистику у оппонента, а искать её самому. Это касается наиболее известных и очевидных фактов. Иначе спор может превратиться в труднопроходимое болото ссылок на каждый чих и на каждую цифру. А по некоторым слишком очевидным вещам статистика и вовсе отсутствует (ссылка):



Есть множество явлений, информация о которых отражена в исследованиях: что у России основная часть населения живёт в городах, что основные причины смертности — онкология и сердечно — сосудистая система, что уровень внебрачной рождаемости колеблется в районе 30%, но в некоторых субъектах Федерации выше 70%, что мужчины в среднем зарабатывают больше женщин, что в среднем в России рождений больше, чем абортов, что основная часть граждан имеет дома унитаз, что практически нигде в мире нет столь большого разрыва в продолжительности жизни мужчин и женщин, как в России.

Много чего есть. По каждому пункту можно требовать от собеседника подтверждение слов статистическими исследованиями. То есть вам нужно 20 секунд для написания такого требования, а мне десятки минут, а то и часы для опровержения.

А по некоторым утверждениям таких данных, скорее всего, нет. Например, нет подтверждения того, что основная часть граждан России не относятся к негроидной расе. Потребовать от собеседника найти эту информацию очень легко, объявить его утверждения “большинство тех, кого я вижу – очевидно, к негроидной расе не относятся” нерепрезентативными ещё проще (можно ещё потыкать в то, что люди африканского происхождения боятся выходить на улицы из-за скинхедов, а ещё не всегда, например, как у Пушкина, негроидная раса очевидна, и вообще, как считать полукровок). Это всё называется словом “троллинг”.

Я в своей жизни сделала достаточно много исследований, это всё требовало от меня десятки человеко-часов и ради очевидных утверждений я снова тратить столько времени не буду.

Можно пользоваться известным правилом: «Экстраординарные заявления требуют экстраординарных доказательств». Обычные тезисы доказательств тоже требуют, но их можно найти самому, а не выдаивать по капле из собеседника.

Проблемы здесь две. Во-первых, неподготовленные спорщики и читатели зачастую не понимают, где лежит граница между ординарным и экстраординарным. Многие люди нуждаются в том, чтобы им разжёвывали очевидные вещи.

Во-вторых, полезные сайты вроде Росстата не особенно заботятся о том, чтобы в удобном и доступном формате выкладывать свежие данные. А у поисковиков не всегда получается правильно эту информацию обрабатывать и показывать на первой странице результатов поиска.

2. Практичные когда-то американцы стали религиозными фанатиками (ссылка):



Слушания в Юридическом комитете Сената США 12 июля 2022. Диалог сенатора США от штата Миссури Джошуа Дэвида Хоули (республиканец) с профессором юриспруденции Калифорнийского университета Хиарой Бриджес (ультралевая).



Джош Хоули: Вы упомянули людей, способных забеременеть. Это будут женщины?

Хиара Бриджес: Многие женщины, цис-женщины, способны забеременеть. Многие цис-женщины не способны к беременности. Существуют также трансмужчины, способные к беременности, а также небинарные люди, способные к беременности.

Джош Хоули: Так что на самом деле это не вопрос прав женщин, это…

Хиара Бриджес (перебивает): Мы можем признать, что это влияет на женщин, а также признать, что это влияет на другие группы. Эти вещи не исключают друг друга, сенатор Хоули.

Джош Хоули: Итак, по-вашему, суть этого права тогда в чем?

Хиара Бриджес: Итак, я хочу признать, что ваша постановка вопроса носит трансфобный характер и подстрекает к насилию трансгендерных людей, не признавая их.

Джош Хоули: О, вы говорите, что я подстрекаю к насилию, спрашивая, относятся ли женщины к группе людей, способных забеременеть?

Хиара Бриджес: Итак, я… я хочу отметить, что каждый пятый трансгендер совершал попытку самоубийства. Поэтому я думаю, что это важно…

Джош Хоули: Из-за моей постановки вопроса?

Хиара Бриджес: Потому что…

Джош Хоули: Значит, мы не можем об этом говорить?

Хиара Бриджес: Потому что отрицание существования трансгендеров и притворство в незнании об их существовании…

Джош Хоули: Я отрицаю существование трансгендеров, спрашивая..?

Хиара Бриджес (перебивает): Вы отрицаете?

Джош Хоули: …если вы говорите о…

Хиара Бриджес (перебивает): Вы отрицаете? Вы отрицаете?

Джош Хоули: …о женщинах…

Хиара Бриджес (перебивает): Вы отрицаете?

Джош Хоули: …способных забеременеть?

Хиара Бриджес: Вы считаете, что мужчины могут забеременеть?

Джош Хоули: Нет, я не считаю, что мужчины могут забеременеть.

Хиара Бриджес: То есть, вы отрицаете, что трансгендеры существуют. Спасибо.

Джош Хоули: И это ведёт к насилию? И так вы преподаёте? Студенты могут задавать вам вопросы?

Хиара Бриджес: Безусловно.

Джош Хоули: Или к ним относятся так же…

Хиара Бриджес (перебивает): Нет, нет, нет, им разрешено задавать вопросы.

Джош Хоули: …им говорят, что своими вопросами они подстрекают людей к насилию <…>?



Ссылка 1, ссылка 2.

3. В Филадельфии (первой столице США, а ныне криминальной наркостолице) группа подростков шутки ради забила насмерть 73-летнего пенсионера дорожным конусом. Видеозапись есть, лица хорошо видны, полиция выставила награду за сведения о преступниках. Но никто до сих пор не найден. Вот что пишут в комментариях местные жители (ссылка):

– Почему Филадельфия такая дерьмовая дыра?

– Город находится под властью демократов (мэр) с 1952 года.

– Техас и Флорида – святая земля. В Америке больше негде жить.

– Ларри Краснер, окружной прокурор, соросовец, мягко говоря, криминальный кусок дерьма. Я удивлен, что он еще не пригласил их к себе домой на ужин.

– И это было месяц назад. И у них есть четкие изображения лиц этих детей. Они недостаточно стары (или достаточно умны), чтобы быть вдохновителями уклонения от полиции. Правоохранительные органы не нашли их только потому, что полиции всё равно.

– Это произошло в 2 кварталах от моей старой квартиры. Дети в Северной Филадельфии намного страшнее любого бандита, потому что у них нет кода или чего-то ещё, они просто преследуют тех, кого видят.

– Если бы старик выстрелил в них в порядке самообороны, окружной прокурор был бы против него.

– Нам нужно больше конусных законов! Запретите штурмовые конусы сейчас же!

– Это истинное наследие BLM. Был BLM 1.0 со времен Фергюсона, и преступность выросла на 30% в каждом городе, где были расовые беспорядки. Манхэттенский институт довольно хорошо освещал «Эффект Фергюсона». Затем BLM 2.0 стал общенациональным, и его эффекты повсюду. Преступники увидели, как копы, ФБР и военные преклонили перед ними колени, и поняли это громко и ясно. Они могут убивать, насиловать, грабить и сжигать людей заживо забавы ради, и никаких последствий не будет, потому что они могут кричать о «расизме». Они терроризируют всех, независимо от расы, и прокуроры обязательно отпустят их под залог или признают психически больными. Предстать перед судом, а если законопослушные граждане попытаются защитить себя, они сами будут привлечены к ответственности. Левые навязали анархо-тиранию всей стране, и огромная часть нормальных людей преклонила колено и приняла это, лишь бы их не назвали расистами. Добавьте к этому открытую границу из третьего мира, и вы получите настоящий рецепт смерти цивилизованной Америки.