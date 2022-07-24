Подходит почти под все формы лица: 10 идей стрижки пикси в сочетании с длинной челкой

Стрижка пикси с длинной челкой универсальна. Она идет женщинам любого возраста, а также подходит почти под все формы лица. Эта прическа имеет множество вариаций, и вы всегда можете подобрать самую подходящую для вас модель. В статье мы поделимся идеями стрижки пикси в сочетании с длинной челкой.

“Колючая” пикси

“Колючая” пикси с длинной челкой придаст вашим волосам текстуру. Она добавит в ваш образ остроту и стиль. Чтобы получить такую прическу, обратитесь к мастеру который хорошо владеет стрижкой с помощью бритвы.

Медный цвет с многослойной челкой

Короткая стрижка пикси с длинной многослойной челкой не требует сложного ухода. Она красиво обрамляет лицо. Такая прическа эффектно смотрится в сочетании с медными оттенками волос.

С текстурированной челкой

Если у вас волнистые волосы, то попробуйте короткую стрижку пикси с длинной текстурированной челкой.

Зачесанная набок челка поможет сбалансировать большой лоб. Если вы не решаетесь сразу коротко обрезать волосы, то начните с удлиненной версии этой прически.

С боковой челкой

Эта стрижка подходит женщинам с квадратной формой лица. Она сделает черты более мягкими. Такая прическа не требует особого ухода. Для укладки используйте текстурный спрей.

Гладкая пикси с боковой челкой

Гладкая стрижка пикси с боковой челкой красиво смотрится на тонких волосах. Она придает прическе больше объема. Чтобы сделать шевелюру гладкой и блестящей, используйте крем для укладки.

Перистая челка на непослушных волосах

Эта стрижка превратит непослушную шевелюру в роскошную прическу. Перистая челка и рваные пряди придают волосам текстуру. Используйте мусс или гель для укладки, чтобы челка перьями красиво обрамляла лицо.

Взъерошенные слои и челка

Если вам нужно привести в порядок тонкие, вялые волосы, то попробуйте стрижку пикси с взъерошенными слоями и челкой. Рваные пряди придают этой прическе остроту. Чтобы сделать их текстурированными, используйте специальный спрей.

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Пикси с тяжелой челкой для густых волос

Пикси с тяжелой челкой подходит женщинам с густыми волосами. Она придает пышной шевелюре более оформленный вид. Для укладки наносите на увлажненные волосы крем, а после высыхания прядей используйте текстурирующий спрей.

Для волос цвета соли с перцем

Если вы обладательница мелированных волос цвета соли с перцем, то эта прическа идеально вам подойдет. Она не требует сложного ухода. Для борьбы с завитками используйте крем для укладки.

Удлиненная пикси с зачесом набок

Эта стрижка подходит для квадратной формы лица. Она уравновешивает черты и отлично смотрится на волосах любого типа и текстуры. Особенно красиво она выглядит на шевелюре оттенков красного дерева или баклажана.

Заключение

Чтобы обновлять стрижку пикси с длинной челкой, вам понадобится посещать парикмахерскую каждые 4-6 недель. Это прическа довольно быстро теряет форму и нуждается в регулярном обслуживании.