 

Мнение: Вот это конопля!

24.07.2022, 18:49, Разное
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Прочитал такое, что аж обалдел. Пожалуй, все это как-то уж слишком хорошо, чтобы быть правдой. Однако в одном нет ни малейших сомнений: если все действительно именно так, как написано – в России ее выращивать не будут никогда. И сами не станут, и еще дополнительно специально запретят. Такая страна. “Страна дураков” – если очень мягко.

“О конопле

1. Один гектар конопли выделяет столько же кислорода, сколько 25 гектаров леса.
2. С одного гектара конопли можно получить столько же бумаги, сколько из 4 гектаров древесины.
3. В то время как из конопли можно сделать бумагу 8 раз (повторная переработка), из дерева можно сделать бумагу 3 раза. Бумага из конопли самая лучшая и прочная.
4. Конопля вырастает за 4 месяца, а дерево за 20-50 лет.
5. Цветок конопли – настоящая радиационная ловушка. Плантации конопли очищают воздух.
6. Коноплю можно выращивать в любой точке мира, ей нужно очень мало воды.
Кроме того, поскольку она способна самостоятельно защищаться от насекомых-вредителей, ей не нужны пестициды.
7. Текстиль из конопли превосходит по своим свойствам даже льняные изделия.
8. Конопля является идеальным растением для изготовления канатов, веревок, шнуров, сумок, обуви, головных уборов.
9. Каннабис. У нас запрещён. Но техническая конопля и не содержит наркотических средств.
10. Белковая ценность семян конопли очень высока, а две находящиеся в ней жирные кислоты не встречаются больше нигде в природе.
11. Производить коноплю значительно дешевле, чем соевые бобы.
12. Животные, которых кормят коноплей, не нуждаются в гормональной поддержке.
13. Все пластиковые изделия можно делать из конопли, а конопляная пластмасса экологична и полностью биоразлагаема.
14. Если кузов автомобиля сделать из композитного материала на основе конопли, он будет в 10 раз прочнее стали. (Не уверен).
15. Также коноплю можно использовать для теплоизоляции построек, она прочная, дешёвая и гибкая.
16. Мыло и косметика из конопли не загрязняют воду, поэтому она полностью экологически чиста.
У нашей страны огромный потенциал по выращиванию технической конопли” (ДМИТРИЙ ГОНЧАРЕНКО).

Источник: Размышления вольного социолога



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