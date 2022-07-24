 

В соцсетях высмеяли заявление Минфина США о замедлении экономики страны

24.07.2022, 18:45, Новости дня
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Российские эксперты с иронией отнеслись к заявлению главы Минфина США Джанет Йеллен о том, что экономика Соединенных Штатов замедляется, но это не рецессия, а необходимое явление после быстрого роста.

«Многие в 1924 году были уверены, что Ленин не умер, а просто заснул до лучших времен», – отреагировала на заявление в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Глава Минфина США предложила считать текущее состояние американской экономики не «рецессией», а необходимым «замедлением» после роста. Жаль, что не после ареста. Тут ФБР виднее», – написал в своем Telegram-канале военный эксперт Алексей Леонков.

«Отрицательный рост», да-да. Вместе с негативным снижением инфляции и позитивной динамикой цен на топливо», – отреагировал глава Россотрудничества Евгений Примаков в Telegram.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что инфляция в стране «слишком высока», в экономике «есть замедление», но подчеркнула, что отсутствуют признаки рецессии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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