В соцсетях высмеяли заявление Минфина США о замедлении экономики страны

Российские эксперты с иронией отнеслись к заявлению главы Минфина США Джанет Йеллен о том, что экономика Соединенных Штатов замедляется, но это не рецессия, а необходимое явление после быстрого роста.

«Многие в 1924 году были уверены, что Ленин не умер, а просто заснул до лучших времен», – отреагировала на заявление в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Глава Минфина США предложила считать текущее состояние американской экономики не «рецессией», а необходимым «замедлением» после роста. Жаль, что не после ареста. Тут ФБР виднее», – написал в своем Telegram-канале военный эксперт Алексей Леонков.

«Отрицательный рост», да-да. Вместе с негативным снижением инфляции и позитивной динамикой цен на топливо», – отреагировал глава Россотрудничества Евгений Примаков в Telegram.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что инфляция в стране «слишком высока», в экономике «есть замедление», но подчеркнула, что отсутствуют признаки рецессии.

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