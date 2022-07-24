 

Николаевский губернатор заподозрил горожан в лояльности к России

24.07.2022, 18:45, Новости дня
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Губернатор Николаевской области Виталий Ким на фоне сообщений о готовящихся в Николаеве зачистках от нелояльных Киеву граждан заявил, что подозревает всех жителей города в сотрудничестве с Россией.

«Я подозреваю всех. Но у нас в городе их только несколько», – отметил Ким в интервью газете Telegraph, информирует РИА «Новости».

По его словам, власти уже задержали «десяток» человек. Ким отметил, что украинских военных и правоохранителей будут обучать «поиску диверсантов».

Ранее Ким заявил, что город Николаев хотят закрыть на несколько дней для рейда против людей, которые могут поддерживать Россию. Ким уточнил, что «планируются мероприятия по комендантскому часу, отработке». По его словам, город «закроют на несколько дней», «пойдут по домам и отработают нехороших людей».

Правозащитница Лариса Шеслер, комментируя заявление Кима, рассказала газете ВЗГЛЯД, что власти пытаются найти виновных в результативных ударах ВС РФ по объектам украинской армии и подавить пророссийские взгляды местного населения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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