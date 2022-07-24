 

Лавров: РФ поможет украинцам избавиться от антинародного режима

24.07.2022, 18:45, Новости дня
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Россия обязательно поможет украинскому народу избавиться от антинародного режима, российский и украинский народ продолжат жить вместе, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с постпредами стран-членов ЛАГ.

«Нам жаль украинский народ, который заслуживает гораздо лучшего. Нам жаль украинскую историю, которая рушится у нас на глазах, и нам жаль тех, которые поддались государственной пропаганде киевского режима и тех, кто его поддерживает, нацеленной на то, чтобы Украина стала вечным врагом России», – приводит его слова РИА «Новости». 

Он подчеркнул, что такие попытки не будут успешными. «Российский и украинский народ продолжат жить вместе. Мы обязательно поможем украинскому народу избавиться от режима, абсолютно антинародного и антиисторического», – заключил Лавров.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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