Мнение: Снесем памятник Ленину и сразу все наладится…

Снесем памятник Ленину и сразу все наладится…

Относительно смешной волны в телеграме, что если переименовать улицы Ленина и сносить/не ставить памятнику Ленину, то сразу все на освобожденных территориях наладится (открою секрет – от памятников этот вопрос не зависит от слова совсем – процесс зависит от грамотной политики по восстановлению освобожденных территорий и налаживания адекватной повседневной жизни + эффективной КТО), то во-первых стоит отметить, что подобные рецепты по своему "целебному эффекту" не слишком ушли от мечтаний западенских рагулей угробивших под ленинопад постсоветскую Украину.

Во-вторых, этот вопрос никак не повлияет на проблему с отсутствием идеологии в стране. Заказ на идеологию есть – самой идеологии как таковой нет. Ни для внутреннего, ни для внешнего употребления.

> Эта ситуация сформировалась не сегодня и в обозримой перспективе не решится. Вот вам деньги, напишите нам идеологию – так это не работает. Так только идеологический фасад можно установить и покрасить с любыми опциональными символами, которых в нашей богатой истории можно немало отобрать под любое электоральное поле и любой целевой сегмент общества.

Власти это понимают, поэтому наряду с идеологическими эрзацами, и правым и левым дают возможность поиграть в ролевые игры в Советский Союз и Российскую Империю на символическом уровне для заполнения идеологических пустот. К идеологическому строительству это отношения не имеет. Если кто-то всерьез полагает, что вот сейчас Российская Федерация трансформируется в Российскую Империю или в Советский Союз, то у меня для них плохие новости. Ну ладно в 2014-м году этого еще можно было не понимать, но в 2022-м то…

Относительно животрепещущего вопроса памятников и названий на освобожденных территориях.

Все что рагули посносили – восстановить. Украинские названия отменить указами, как это было сделано в ДНР и ЛНР, где все названия откатили до состояния на май 2014-го года, отменив все переименования за 8 лет.

Все что связано с бандеровским режимом должно быть стерто и ликвидировано на всех уровнях – начиная от тризубов и заканчивая улицами "Небесных сотен". Этот процесс успешно продвигается и на освобожденных территориях ЛДНР, и на освобожденных территориях Харьковской, Запорожской, Херсонской областей.

Новые памятники на Донбассе и освобожденных территориях ставить в условной пропорции по 33%:

1. Герои и выдающиеся деятели Российской Империи

2. Герои и выдающиеся деятели Советского Союза.

3. Герои Специальной Военной Операции (включая героев ДНР и ЛНР).

Так все будут довольны.

Такой же подход можно применить к названию новых улиц, которые будут появляться при восстановлении разрушенных городов и поселков.

Любые вопросы по названиям улиц, площадей, населенных пунктов – оставить на усмотрение местных, которые в случае необходимости, собирают подписи (мол так и так, хотим переименовать то-то и то-то), подают заявку в местный ЦИК (который проверяет законность и обоснованность подачи запроса на местный референдум) и привязывают местное голосование к ближайшему Единому Дню Голосования для экономии средств. Это будет наиболее демократичный подход, который будет учитывать именно мнение местного населения, а не радикалов любого окраса, желающих на полуразрушенной территории, где еще несколько лет будет идти КТО, войну памятников на потеху украинским нацикам и их западным хозяевам.

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