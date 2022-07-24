Платье выбрано, образ подобран, но остался один нюанс: как выбрать идеальный аромат для невесты

Свадьба – это грандиозное событие в жизни каждой девушки. Учтено должно быть все: от украшений в прическу до букета. Многие приглашают на свадьбу профессиональных фотографов, чтобы увековечить этот день. Но есть еще один способ закапсулировать этот день в памяти – подобрать свой особенный свадебный аромат.

Почему стоит обращать внимание на аромат

Многие не придают особого значения аромату для торжественного события, считая это необязательным элементом. Нельзя сказать, что это мнение неоправданным, ведь накануне свадьбы у молодых и так слишком много хлопот, чтобы выделять время еще и на поиск особенного аромата. Но специалисты в области памяти утверждают, что большая часть воспоминаний пробуждается именно при осязании определенных запахов. Так что при выборе особенного свадебного парфюма, вы имеете все шансы детальнее сохранить этот день в памяти и возвращаться в счастливые воспоминания, каждый раз ощущая тот самый аромат.

Парфюмерная вода или духи – что лучше

Чтобы дать ответ на этот вопрос, нужно понимать, в чем разница между этими продуктами. Парфюмерная вода содержит гораздо меньшее количество эфирных масел. Соответственно, аромат парфюмерной воды даже самого высокого качества придется обновлять каждые 3-5 часов, чтобы он не утратил своего звучания.

Духи же имеют более концентрированный состав и сохранят шлейф запаха до 12 часов.

На что стоит обращать внимание при выборе

Разумеется, выбирать следует из линейки приятных для вас ароматов. Однако есть несколько общих рекомендаций, которые помогут сориентироваться при выборе:

сочетается ли аромат с вашим свадебным платьем. Понять это достаточно просто. Для объемных пышных нарядов предпочтительными будут сложные терпкие ароматы. Для утонченных нарядов с простым кроем подойдут более легкие цветочные композиции; подбирайте аромат так, чтобы он не конфликтовал с запахом букета; отдавайте предпочтение известным брендам. Так спустя годы будет гораздо проще найти тот самый аромат; выбор аромата зависит не только от вашего платья и оформления букета, но и от сезона, когда будет проводиться торжество. Обычно для летнего бракосочетания выбирают более легкие композиции, для зимней же свадьбы аромат должен быть более выраженным; уделите время выбору аромата. Не стоит приобретать парфюм по советам подруг или родственников. То, что нравится им, может не подойти вам. Займитесь выбором подходящего аромата накануне свадьбы месяца за 2-3, чтобы точно подобрать тот, который подойдет именно вам.