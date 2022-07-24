Политика: Почему Зеленский пытается сорвать «зерновую сделку»

ВС РФ нанесли ракетный удар по военным объектам на территории одесского порта. В ответ Владимир Зеленский и Энтони Блинкен заявили, что тем самым Москва якобы пошла на нарушение недавно подписанной «зерновой сделки». Насколько обоснованы подобные обвинения и какие цели в данном случае преследует президент Украины?

В воскресенье Минобороны РФ сообщило об уничтожении накануне в порту Одессы украинского военного корабля и склада боеприпасов. По данным ведомства, там хранились американские противокорабельные ракеты Harpoon. «Также выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины», – отмечает российское военное ведомство.

При этом, по данным украинской стороны, в субботу по Одессе выпустили четыре ракеты: две сбила украинская ПВО, другие две попали в объекты инфраструктуры порта. Произошедшее вызвало бурную реакцию. В частности, встал вопрос о соблюдении условий недавно заключенной «зерновой сделки».

Так, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия якобы нарушила свои обязательства в рамках договоренностей по экспорту украинского зерна. По его версии, Россия «лишает Украину жизнеспособности в сфере экономики, а мир – поставок продовольствия». Блинкен заявил, что действия РФ «вызывают серьезные сомнения в надежности обязательств России», а также «подрывают работу, проведенную ООН, Турцией и Украиной».

В свою очередь президент Украины назвал удар «циничным» и заявил, что российские ракеты «Калибр» «уничтожили возможность заявлений о необходимости вести диалог с Москвой». В ответ на это официальный представитель российского МИД Мария Захарова написала в Telegram-канале, что «ракеты «Калибр» уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу».

Американская газета The New York Times позже написала, что удары по порту Одессы не нарушают «зерновую сделку». «Россия не обещала избегать нападений на части украинских портов, которые напрямую не используются для экспорта зерна, по словам высокопоставленного чиновника ООН. Если поблизости были военные цели, Россия, возможно, пыталась использовать эту лазейку», – добавляет издание. Газета отметила, что переговоры о широком прекращении огня не велись, поэтому корабли будут проходить через зону боевых действий.

Также в воскресенье глава российского МИД Сергей Лавров рассказал о ключевых принципах соглашения. «Будет гарантировано, что украинцы разминируют свои территориальные воды и позволят кораблям выходить оттуда. А на протяжении их следования Россия и Турция своими военно-морскими силами будут обеспечивать их безопасность», – отметил министр.

«Когда суда будут идти в направлении украинских портов, чтобы там забирать новые партии продовольствия, будет обеспечена проверка, которая будет гарантировать, что по пути в украинские порты никто не будет завозить туда оружие», – подчеркнул он.

Дипломат также указал на то, что представители РФ на переговорах в Стамбуле настояли на «пакетном» решении вопроса. «В конечном итоге мы настояли на том, чтобы оба вопроса (о вывозе российского и украинского зерна) были решены именно в пакете. Вопросы, касающиеся украинского зерна, будут решаться через создание координационного центра в Стамбуле», – сказал он.

На этом фоне профильные ведомства Украины начали подготовку портов Одесса, Черноморск и Южный к возобновлению работы. Там же начинается формирование караванов. «В связи с подписанием 22 июля 2022 года инициативы по экспорту зерна и связанных пищевых продуктов морским путем, осуществляется соответствующая подготовка портов Одесса, Черноморск и Южный к возобновлению работы. <…> Информируем вас, что заход и выход судов в указанные морские порты будет осуществляться путем формирования каравана, который будет сопровождаться судном лидирования», – приводит сообщение ТАСС.

Таким образом, как считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, инцидент в порту Одессы не отразился на реализации соглашения, но и скандал вокруг удара по военным объектам Украины не будет последним. То есть риски срыва сделки по-прежнему велики из-за действий украинских властей – как с военной точки зрения, так и с медийной.

«Россия не нарушила каких-либо соглашений и не брала на себя обязательств по прекращению спецоперации. Более того, мы не обещали не наносить удары по портовой инфраструктуре Украины, которая не задействована в вывозе зерна. Об этом даже западная пресса прямо пишет. Так что исходить надо именно из буквы соглашения. А мы его не нарушили», – сказал политолог-экономист Иван Лизан.

Собеседник также отметил, что каждая из сторон сделки преследует свои собственные интересы в данном вопросе. «Турция хочет контролировать процесс перевалки зерна. Это позволит ей неплохо заработать. Кроме того, им важно сохранить статус переговорщика с Россией. Так что Анкара будет делать все возможное, чтобы сохранить действие документа», – отметил эксперт.

А вот официальный Киев, замечает Лизан, напротив, готов пойти на многое для того, чтобы «похоронить зерновую сделку в случае необходимости». «В марте-апреле тонна пшеницы в Украине стоила в районе 7,5 тыс. гривен. К июню тонна по закупке упала до 2,5 тыс. гривен. При этом на бирже цены хотя и снизились, но не настолько сильно. В обвале виноваты перекупщики – люди, которые действуют в тесном контакте с киевской властью и обеспечивают себе прибыль в районе 200 долларов за каждую тонну зерна», – отметил собеседник.

«При этом говорить о возможности разрыва или перезаключения соглашения пока рано. Вашингтон, например, пока не заявлял о подобной необходимости. Это обусловлено тем, что практически все в мире заинтересованы в реализации сделки. Но надо учитывать настойчивость официального Киева. Зеленский если не хочет чего-то выполнять, то костьми ляжет, но делать этого не станет», – подчеркнул Лизан.

Схожей точки зрения придерживается политолог Владимир Корнилов. «Россия не могла взять на себя обязательства не трогать военную инфраструктуру Одессы и морских портов. В противном случае город превратился бы в мощнейший хаб по хранению всей той военной помощи, которую Запад поставляет Украине», – рассуждает он.

Собеседник уверен, что критика в адрес Москвы будет звучать вне зависимости от обстановки в Причерноморье. «Не очень важно, что будет делать Москва. Нас в любом случае будут во всем обвинять. Мы это проходили на протяжении восьми лет действия Минских соглашений. Даже если мы будем въедливо следовать каждой букве сделки, Россию обвинят во всех смертных грехах», – говорит Корнилов.

При этом заявление Владимира Зеленского о бессмысленности диалога с Россией имеет политические и военные мотивы. «Украинская сторона хотела бы превратить соглашение об экспорте зерна в гарантию того, что Одесса безнаказанно будет накачиваться натовским оружием, а на ее территории будут строиться укрепрайоны. Удар по военному кораблю и складу боеприпасов показал, что сделать этого не получится», – сказала в разговоре с газетой ВЗГЛЯД председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.

Собеседница при этом отметила, что Зеленский умышленно пытается «солгать всему миру». «Он не такой дурак, чтобы не понимать, что написано в соглашении. Он просто хочет возбудить мировое общественное мнение и продемонстрировать, что Москва якобы не выполняет взятые на себя обязательства. На деле же это совсем не так. Поэтому официальный Киев пытается сорвать сделку в своих интересах», – заключила Шеслер.

Теги:

ООН

,

Украина

,

зерно

,

Турция

,

спецоперация

,

Одесса

—