 

Глава МВД Сербии рассказал об угрозах иностранной спецслужбы из-за России

24.07.2022, 17:18, Новости дня
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Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что одна из крупнейших мировых спецслужб вскоре начнет кампанию по дискредитации, чтобы не допустить его вхождение в новый состав правительства страны из-за позиции по отношениям с Россией и Китаем.

«Одна из крупнейших спецслужб мира, если не самая большая, оповестила меня, что мои позиции неприемлемы и что если их не поменяю и не откажусь от политики, которую провожу, если не откажусь от политики лояльности по отношению к президенту Вучичу, то не стану членом правительства и они сделают абсолютно все, чтобы меня скомпрометировать любым способом. Будет начата массовая кампания в СМИ ради моего удаления из правительства Сербии и политической жизни», – цитирует МВД Вулина, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что нападки в масс-медиа и кампания по его дискредитации начнется уже на следующей неделе, во время оформления нового созыва парламента.

Он призвал главу государства выдержать внешнее давление и продолжить нынешнюю политику.

Вулин отметил, что для Сербии хорошо быть нейтральной в военном отношении и «находиться в наилучших отношениях с Россией и КНР».

В Сербии ожидается формирование нового кабинета министров по итогам парламентских выборов 3 апреля. «Движение социалистов» главы МВД является многолетним постоянным коалиционным партнером Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича, однако вхождение Вулина в новый состав правительства официально пока не подтверждено.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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