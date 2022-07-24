Глава МВД Сербии рассказал об угрозах иностранной спецслужбы из-за России
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Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что одна из крупнейших мировых спецслужб вскоре начнет кампанию по дискредитации, чтобы не допустить его вхождение в новый состав правительства страны из-за позиции по отношениям с Россией и Китаем.
«Одна из крупнейших спецслужб мира, если не самая большая, оповестила меня, что мои позиции неприемлемы и что если их не поменяю и не откажусь от политики, которую провожу, если не откажусь от политики лояльности по отношению к президенту Вучичу, то не стану членом правительства и они сделают абсолютно все, чтобы меня скомпрометировать любым способом. Будет начата массовая кампания в СМИ ради моего удаления из правительства Сербии и политической жизни», – цитирует МВД Вулина, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что нападки в масс-медиа и кампания по его дискредитации начнется уже на следующей неделе, во время оформления нового созыва парламента.
Он призвал главу государства выдержать внешнее давление и продолжить нынешнюю политику.
Вулин отметил, что для Сербии хорошо быть нейтральной в военном отношении и «находиться в наилучших отношениях с Россией и КНР».
В Сербии ожидается формирование нового кабинета министров по итогам парламентских выборов 3 апреля. «Движение социалистов» главы МВД является многолетним постоянным коалиционным партнером Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича, однако вхождение Вулина в новый состав правительства официально пока не подтверждено.
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