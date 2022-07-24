 

Поляки раскритиковали план Варшавы о создании сильнейшей армии

24.07.2022, 17:18, Новости дня
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Пользователи портала wPolytice отнеслись со скептицизмом к заявлению вице-премьера республики, министра обороны Мариуша Блащака о создании самой сильной польской армии в Европе, чтобы «дать отпор России».

«Только такой бездарный деятель может ляпнуть подобную глупость. Никто в здравом уме так не считает», – цитирует одного из комментаторов РИА «Новости».

«Наша армия может стать самой сильной в НАТО при одном условии. Если НАТО перестанет существовать вовсе», – добавили с иронией в ответ.

«Станем сильнейшими на полтора часа. На большее боеприпасов не хватит», – пошутил читатель.

«Но сначала Польша обанкротится. Все эти миллиарды в кредит. Эти безумцы обеспечат Польшу долгами на несколько поколений вперед», – возмутился комментатор.

«Ключевое здесь слово «будет». У нас уже должны были быть три миллиона квартир для молодых семей, реформа правосудия и курс на суверенитет и выход из ЕС. Ничего из этого. Обещания Блащака не сбываются», – подчеркнул пользователь.

Напомним, вице-премьер республики, министр обороны Мариуш Блащак заявил, что власти Польши стремятся создать сильнейшую сухопутную армию среди стран – членов НАТО, чтобы быть в состоянии дать отпор России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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