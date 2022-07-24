 

Цукерберг объяснил, как ему удалось не моргать почти пять минут

24.07.2022, 17:13, Разное
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Глава компании Meta Марк Цукерберг объяснил, почему на пресс-конференции в Нью-Йорке 4 дня назад он не моргал почти пять минут. По его словам, он просто забыл о такой необходимости – такое якобы иногда случается со всеми людьми. Врачи и эксперты-физиологи сомневаются в искренности его слов.

Странное поведение Цукерберга в пресс-холле отеля The Bensquare заметили сторонники теорий заговора, проанализировав видеозаписи. Даже их последовательные критики были вынуждены согласиться: миллиардер действительно вёл себя необычно. С двадцать третьей минуты пресс-конференции он прекратил моргать и только на 27:48, после того, как к нему подошёл помощник, Цукерберг снова начал это делать.

«Я не вижу здесь темы для газетных сенсаций. Все мы люди, и я тоже человек. Поэтому, как и все остальные, я могу забывать о некоторых физиологических потребностях, а потом вспоминать, – сказал он. – Одна моя знакомая человеческая особь однажды так увлеклась когнитивной деятельностью, что не принимала пищу в течение полных земных суток, однако об этом никто не пишет в газетах»

По мнению экспертов, здоровый человек не может провести столько времени с открытыми глазами, ни разу не моргнув – подобное поведение свойственно лишь при глубоком ступоре или коме, однако Цукерберг всё время охотно отвечал на вопросы. Врачи считают, что миллиардер скрывает тяжёлое наследственное заболевание, опасаясь обрушения стоимости акций Meta.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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