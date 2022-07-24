Цукерберг объяснил, как ему удалось не моргать почти пять минут

Глава компании Meta Марк Цукерберг объяснил, почему на пресс-конференции в Нью-Йорке 4 дня назад он не моргал почти пять минут. По его словам, он просто забыл о такой необходимости – такое якобы иногда случается со всеми людьми. Врачи и эксперты-физиологи сомневаются в искренности его слов.

Странное поведение Цукерберга в пресс-холле отеля The Bensquare заметили сторонники теорий заговора, проанализировав видеозаписи. Даже их последовательные критики были вынуждены согласиться: миллиардер действительно вёл себя необычно. С двадцать третьей минуты пресс-конференции он прекратил моргать и только на 27:48, после того, как к нему подошёл помощник, Цукерберг снова начал это делать.

«Я не вижу здесь темы для газетных сенсаций. Все мы люди, и я тоже человек. Поэтому, как и все остальные, я могу забывать о некоторых физиологических потребностях, а потом вспоминать, – сказал он. – Одна моя знакомая человеческая особь однажды так увлеклась когнитивной деятельностью, что не принимала пищу в течение полных земных суток, однако об этом никто не пишет в газетах»

По мнению экспертов, здоровый человек не может провести столько времени с открытыми глазами, ни разу не моргнув – подобное поведение свойственно лишь при глубоком ступоре или коме, однако Цукерберг всё время охотно отвечал на вопросы. Врачи считают, что миллиардер скрывает тяжёлое наследственное заболевание, опасаясь обрушения стоимости акций Meta.

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