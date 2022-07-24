 

Ай да Алина! Всплыла информация о романе Кабаевой с известным футболистом

24.07.2022, 17:00, Разное
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Двадцать лет назад гимнастка была одной из самых известных россиянок в мире и уж точно самой популярной спортсменкой в России. Народ сходил с ума по красавице и желал знать все подробности личной жизни. Впрочем, уже тогда Алина Кабаева не любила рассказывать о сокровенном.

В те времена ей приписывали роман с известным футболистом Максимом Бузникиным. Игрок “Спартака” не опровергал и не подтверждал слухи об отношениях с Алиной Кабаевой. Более того, лично подливал масла в огонь. Каждый раз, забив гол, футболист задирал футболку, показывая вторую майку с изображением гимнастки. Все были уверены, что этот трогательный жест говорит о нежных отношениях пары.

Кроме этого спортсмен записал песню “Алина”. Конечно, все поняли, о какой именно идет речь. Правда, публичного признания в связи не последовало, а затем Кабаева пропала из поля зрения.

Наконец информация о романе гимнастки с известным футболистом всплыла наружу. Свет на ситуацию пролил сам Максим Бузникин. В интервью он признался, что они с Алиной Кабаевой действительно близки, правда, только как друзья. По словам спортсмена, “роман” был всего лишь выдумкой журналистов.

Также остается вновь лишь воскликнуть: ай да Алина! Снова не дала поклонникам повода порадоваться за свою личную жизнь.



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