 

Ай да Алина! Всплыла информация о романе Кабаевой с известным футболистом

24.07.2022, 17:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Двадцать лет назад гимнастка была одной из самых известных россиянок в мире и уж точно самой популярной спортсменкой в России. Народ сходил с ума по красавице и желал знать все подробности личной жизни. Впрочем, уже тогда Алина Кабаева не любила рассказывать о сокровенном.

В те времена ей приписывали роман с известным футболистом Максимом Бузникиным. Игрок “Спартака” не опровергал и не подтверждал слухи об отношениях с Алиной Кабаевой. Более того, лично подливал масла в огонь. Каждый раз, забив гол, футболист задирал футболку, показывая вторую майку с изображением гимнастки. Все были уверены, что этот трогательный жест говорит о нежных отношениях пары.

Кроме этого спортсмен записал песню “Алина”. Конечно, все поняли, о какой именно идет речь. Правда, публичного признания в связи не последовало, а затем Кабаева пропала из поля зрения.

Наконец информация о романе гимнастки с известным футболистом всплыла наружу. Свет на ситуацию пролил сам Максим Бузникин. В интервью он признался, что они с Алиной Кабаевой действительно близки, правда, только как друзья. По словам спортсмена, “роман” был всего лишь выдумкой журналистов.

Также остается вновь лишь воскликнуть: ай да Алина! Снова не дала поклонникам повода порадоваться за свою личную жизнь.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07.22 / Компания OPEL снимет с производства модель INSIGNIA до конца 2022 года

23.09.21 / Держать не больше года: как правильно хранить консервацию в квартире

18.11.21 / В 2021-м боб правил балом: лучшие варианты стрижек, с которыми можно смело переходить в новый год (советы стилистов)

14.10.20 / Скандалы: Царский подарок

24.02.22 / В Киеве не осталось дипломатов из России

02.12.20 / Экономика: Германия придумала «зеленую» защиту «Северного потока – 2» от США

15.11.21 / Анатолий Чубайс: «Нежелание россиян вакцинироваться говорит о бесполезности бесплатной медицины»

24.07.22 / Правительство расширило список недружественных стран

14.07.21 / Кронпринцесса Виктория второй год подряд отметит свой день рождения на острове Эланд

06.07.22 / Мнение: Не валяй дурака, Америка!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика