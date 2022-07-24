 

Spiegel – над зданием рейхстага в Берлине впервые подняли радужный флаг

24.07.2022, 16:42, Разное
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Бундестаг «создаёт исторический прецедент». По случаю традиционного гей-парада Christopher Street Day в Берлине над зданием рейхстага, где заседает германский парламент, впервые был поднят радужный флаг, пишет Der Spiegel. Как сказала председатель бундестага Бербель Бас, эта акция демонстрирует, что представители сексуальных меньшинств являются «ценной частью» страны. В знак солидарности с ЛГБТ-сообществом радужные флаги были установлены и на зданиях федеральных министерств.


AP

В субботу, 23 июля, в Берлине состоялся традиционный гей-парад Christopher Street Day. Ожидалось, что в акции примут участие до полумиллиона человек. В связи с этим событием бундестаг в этом году «создаёт исторический прецедент». Над зданием рейхстага, где заседает германский парламент, впервые подняли радужный флаг. Один был установлен на юго-западной башне здания, ещё два — с восточной и западной сторон, пишет Der Spiegel.

«Таким образом парламент демонстрирует флаг толерантности и разнообразия, — сказала председатель бундестага Бербель Бас в специальном видеообращении. — Это даёт понять всем: геи, лесбиянки, бисексуалы, транссексуалы и интерсекс-люди — ценная часть нашей страны».

В знак солидарности с ЛГБТ-сообществом радужные флаги были установлены и на зданиях федеральных министерств. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер рассказала об акции в Twitter. Она пожелала всем участникам гей-парада «счастливого, безопасного и яркого» дня.

Радужный флаг развевался и над Министерством обороны. Глава ведомства Кристина Ламбрехт также высказалась в Twitter: «Мы выступаем за открытый и разнообразный бундесвер». Ещё в апреле Министерство внутренних дел Германии официально разрешило в определённых случаях устанавливать флаг ЛГБТ-сообщества на федеральных административных зданиях.

Организаторы уведомили власти Берлина, что в гей-параде примут участие до 500 тыс. человек. Шествие началось около Потсдамской площади и закончилось у Бранденбургских ворот. По данным полиции, в прошлом году в акции приняли участие около 35 тыс. человек.

История Christopher Street Day восходит к событиям июня 1969 года, когда представители сексуальных меньшинств открыто выступили против действий полицейских, ворвавшихся в гей-бар Stonewall на Кристофер-стрит в Нью-Йорке. За этим последовали дни ожесточённых столкновений между активистами и силами безопасности. Считается, что Стоунволлское восстание ознаменовало начало движения за права ЛГБТ-сообщества, отмечает Der Spiegel.



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