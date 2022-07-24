 

Лавров назвал условие России по вопросу вывоза зерна

24.07.2022, 15:50, Новости дня
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Представители РФ на переговорах в Стамбуле настояли на том, чтобы вопросы вывоза российского и украинского зерна решались пакетным образом, Россия не пошла бы на сделку, если бы не был решен вопрос разблокировки вывоза продукции России, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Каире.

«В конечном итоге мы настояли на том, чтобы оба вопроса (о вывозе российского и украинского зерна) были решены именно в пакете. Вопросы, касающиеся украинского зерна, будут решаться через создание координационного центра в Стамбуле», – приводит его слова РИА «Новости».

 

Он подчеркнул, что касаемо вывоза российского зерна генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш взял на себя обязательства по снятию ограничений на логистику и финансовые цепочки, введенные США и Евросоюзом.

Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.

Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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