 

Лавров рассказал об искушении ООН на переговорах по зерну

24.07.2022, 15:50, Новости дня
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Делегация ООН хотела поддаться искушению во время решения вопроса по поставкам российского зерна, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с коллегой из Египта Самехом Шкури.

По словам Лаврова, во время встречи делегаций в Стамбуле была предпринята попытка поставить в приоритет транспортировку украинских злаковых, отметив, что к подобному призывали западные коллеги, передает Lenta.Ru.

«Когда [в Стамбуле] дело дошло до завершения работы, некоторые наши западные коллеги стали пытаться делать все, чтобы решить только проблему украинского зерна. А вопросы, связанные с поставками на мировые рынки зерна из Российской Федерации, объем которого гораздо выше, чем украинские запасы, «отложить на потом». И мы почувствовали, что даже в делегации ООН, которая работала в Стамбуле, было искушение пойти по этому пути», – сказал политик.

Ранее Лавров заявил, что Москва рассчитывает, что в рамках продуктовой сделки ООН добьется снятия нелегитимных санкций, которые препятствовали экспорту российского зерна.

Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.

Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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