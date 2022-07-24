Лавров раскрыл детали «зерновой сделки»

Россия и Турция будут своими военно-морскими силами обеспечивать безопасность судов, перевозящих зерно, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Каире.

«Будет гарантировано, что украинцы разминируют свои территориальные воды и позволят кораблям выходить оттуда. А на протяжении их следования Россия и Турция своими военно-морскими силами будут обеспечивать их безопасность», – приводит его слова РИА «Новости».

Лавров добавил, что «когда суда будут идти в направлении украинских портов, чтобы там забирать новые партии продовольствия, будет обеспечена проверка, которая будет гарантировать, что по пути в украинские порты никто не будет завозить туда оружие».

Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.

Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.

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