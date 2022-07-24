Вылизывающую пятки Западу предательницу Нетребко гонят под вой и улюлюкание: Будьте осторожны

Жизнь Анны Нетребко с недавних пор изменилась кардинально. Так, не желающая обозначать свою политическую позицию оперная дива столкнулась с волной хейта. Соотечественники называют ее предательницей за то, что она вылизывает пятки и Западу, боясь потерять заграничную сладкую жизнь.

Накануне певица дала концерт в Регенсбурге, который не обошелся без скандала. Так, у стен замка, где выступала артистка собрались протестующие против ее выступлений, которых возмущает желание Нетребко угодить и вашим и нашим. Примечательно, что гнали они ее под вой и улюлюкание восхищающихся пением звезды зрителей.

Стоит отметить, что саму Анну, по всей видимости, ничуть не смущает недовольство народа. Так, в своем микроблоге она решила прокомментировать прошедшие протесты. “А кто сказал, что все будет гладко? Не будет. Концерт, конечно, был. Протестующих у стен замка было тридцать! А зрителей в полном зале – три тысячи” Сравняете счет? А пока я забью ГОЛ в другом месте”, – написала артистка.

Поклонники звезды поддержали ее в комментариях. “Наша несравненная”, “Браво! Поздравляю вас”, “Вы королева! Пусть всегда вы будете слышать только аплодисменты”, “Красота, любовь, подлинное искусство, открытое сердце спасут мир! Вы потрясающе талантливы!”, – написали пользователи сети. Кто-то даже начал беспокоиться за Нетребко. Так, один подписчик написал: “Будьте осторожны”.