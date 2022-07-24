 

В Подмосковье выписали первый штраф за выращивание ГМО-овощей

24.07.2022, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Инспекция Россельхознадзора провела первые рейды по приусадебным участкам Московской области. В ходе одного из них в дачном посёлке Снегири в Истринском районе была выявлена грядка с генно-модифицированными огурцами. 

По словам 65-летней дачницы, она была не осведомлена о наличии ГМО в семенах, которые ей продали граждане Узбекистана на рынке «Садовод». Проверяющие изъяли весь урожай и отвезли для детального исследования в лабораторию. Оно поможет выяснить происхождение огурцов и маршрут их попадания на территорию России. Женщине был выписан штраф в размере 5 тысяч рублей, а грядка обнесена специальным заграждением с предупреждающей надписью об опасности  генно-модифицированных организмов для здоровья. 

«Выявление всех ГМО-культур проводится сертифицированными Росстандартом приборами саратовского объединения «Высокие технологии». Устройства помогают устанавливать наличие генно-модифицированных организмов в злаках, плодах и почве с точностью 95%», – сообщил санитарный инспектор Василий Асатиани. 

В ближайшее время рейды по подмосковным дачным участкам будут продолжены. В Россельхознадзоре рекомендуют гражданам, которые выращивают ГМО-культуры, оперативно уничтожить их. В противном случае им выпишут штрафы, а территорию, где обнаружены запретные организмы, оградят. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.06.22 / Пресс-служба Смольного поставила Беглова в неловкое положение акцией с «патриотической футболкой»

10.05.21 / Наследный принц Люксембурга Гийом и принцесса Стефания посадили дерево в честь дня рождения сына

06.03.22 / Аналитический центр Москвы сообщил о снижении цен на ряд продуктовых товаров

20.06.21 / Около знойного Сингапура: археологи нашли древнее судно с грузом из китайской керамики династии Юань

22.11.21 / «Яблоко» исключит из своих рядов членов, не проголосовавших за «Единую Россию» на выборах в Госдуму

01.10.20 / Зара прокомментировала слухи о романе с бойцом Артемом Лобовым

21.05.21 / Общее количество смертей от COVID-19 в округах США недооценено на 20 процентов, результаты исследования

24.05.22 / Компания Hyundai представит обновленный компактный кроссовер Venue в конце июня 2022 года

15.01.22 / Илья Глинников вышел на связь после возвращения из Казахстана

11.06.21 / Валерия поддержала невестку, которую раскритиковали подписчики за неуместный пост в честь Дня Победы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика