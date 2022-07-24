В Подмосковье выписали первый штраф за выращивание ГМО-овощей

Инспекция Россельхознадзора провела первые рейды по приусадебным участкам Московской области. В ходе одного из них в дачном посёлке Снегири в Истринском районе была выявлена грядка с генно-модифицированными огурцами.

По словам 65-летней дачницы, она была не осведомлена о наличии ГМО в семенах, которые ей продали граждане Узбекистана на рынке «Садовод». Проверяющие изъяли весь урожай и отвезли для детального исследования в лабораторию. Оно поможет выяснить происхождение огурцов и маршрут их попадания на территорию России. Женщине был выписан штраф в размере 5 тысяч рублей, а грядка обнесена специальным заграждением с предупреждающей надписью об опасности генно-модифицированных организмов для здоровья.

«Выявление всех ГМО-культур проводится сертифицированными Росстандартом приборами саратовского объединения «Высокие технологии». Устройства помогают устанавливать наличие генно-модифицированных организмов в злаках, плодах и почве с точностью 95%», – сообщил санитарный инспектор Василий Асатиани.

В ближайшее время рейды по подмосковным дачным участкам будут продолжены. В Россельхознадзоре рекомендуют гражданам, которые выращивают ГМО-культуры, оперативно уничтожить их. В противном случае им выпишут штрафы, а территорию, где обнаружены запретные организмы, оградят.

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