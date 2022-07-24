 

Выходишь замуж за меня, терпи на свадьбе и коня!

24.07.2022, 14:54, Разное
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Помешанный на лошадях жених называет любимого жеребца шафером и в медовый месяц даже берет его с собой. Видано ли такое?

Вполне! После бракосочетаний с неодушевленными предметами, явлениями природы и с собой любимым или любимой присутствие на свадьбе коня мало кого шокирует. Разве что саму невесту, от которой эта деталь сценария держалась в страшной тайне.

Нет, она, конечно же, знала о безудержной любви своего суженого к бывшему скаковому жеребцу. Однако ж вряд ли видела в мечтах, что шафером на ее свадьбе с Полом Бойлзом предстоит стать коню по имени Эрик. Вот уж удивил как удивил жених 48-летнюю невесту Кей!

Хотя сам он вроде не столь безумен, как римский император Калигула, который назначил любимого коня Инцитата римским сенатором. И все же поступок 47-летнего мужчины кажется по меньшей мере странным. Ладно бы Эрик просто присутствовал во время церемонии — жалко что ли: пусть животное порадуется за хозяина!

Как бы не так, Пол, менеджер магазина Lidl, втихаря устроил так, чтобы его лучший скаковой друг прошел к алтарю, когда новобрачные вступали в брак. С ролью главного шафера Эрик прекрасно справился. Он успешно сохранил в специальном мешочке на седле свадебные кольца.

Пол и Кей из графства Дарем купили Эрика в прошлом году и держат его в конюшне по соседству. Ну а после того, как Пол «подружился» с ним, конь был просто обречен стать шафером на их свадьбе. Похоже, прикол удался.

Жених поведал о своем необычном выборе: оказывается, его план был «полной тайной», а будущая невеста ничего не знала о задумке жениха, сделать шафером во время службы четвероногого любимца:

«Сначала я не собирался нанимать шафера. На свадьбе худшая работа — быть шафером, потому что ты должен быть забавным. Я заказал цветы для его гривы, это был абсолютный секрет. У него были кольца. На лице Кей был явный ужас, когда она увидела Эрика».

Жеребец занимал видное место и в планах медового месяца: он сопровождал счастливую пару в 11-дневном путешествии. Причем молодожены отказались от медового месяца в Италии. Вместо этого они отправились с шафером Эриком в Уэльс. О свадьбе Кей вспоминает с радостью:

«Для нас это — счастливая история. Это был действительно особенный день».

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

Ненадежный источник: РИА Fognews



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