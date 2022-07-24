Как нарисовать идеальные стрелки: что в моде и инструкция от звездного визажиста

У большинства людей идеальные стрелки ассоциируются с образом героини Одри Хепберн в фильме “Завтрак у Тиффани”. Изумительный открытый взгляд, обрамленный пушистыми ресницами, и филигранные стрелки – идеал для многих красавиц. Как нарисовать такие стрелки и что для этого нужно? Вот несколько секретов от звездного визажиста Даниэль Чинчиллы.

Почему нужно рисовать стрелки

Косметика позволяет скрыть некоторые недостатки нашего облика и акцентировать внимание на “сильных” чертах лица. Так стрелки позволяют подчеркнуть линию глаз, сделав взгляд более выразительным, свежим и открытым. Стрелки уместны как для повседневного макияжа, так и для вечернего образа, именно поэтому ни один визажист не оставит макияж без завершающего аккорда, а именно филигранно исполненных стрелок.

Стрелки в стиле Тейлор Свифт

Для создания эффекта открытого взгляда используется определенная форма стрелок. Тонкая линия подводки точно копирует изгиб века, несколько утолщаясь к внешнему краю глаза. Для создания подобного эффекта потребуется лайнер или маркер с тонким четким кончиком. Именно хороший инструмент станет залогом хорошего результата.

В стиле завтрака у Тиффани

Открытый и смелый взгляд Одри Хепберн является эталоном для многих. Чтобы подчеркнуть линию глаз, визажисты использовали подводку одной толщины на всем протяжении века. Сходный прием был использован для создания образа Лили Коллинз в сериале “Эмили в Париже”.

Как нарисовать идеальные симметричные стрелки

Для того чтобы рисовать идеальные стрелки, требуется много практики.

Именно поэтому чем чаще вы будете делать стрелки, тем лучше они будут получаться.

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В какой последовательности красить глаза

Профессиональные визажисты стараются сначала оформить линию глаз. Именно поэтому сначала нужно нарисовать стрелки, а затем уже определить, требуется ли дальнейшая проработка макияжа глаз или можно ограничиться более лаконичным мейкапом. Точно так же, после того как глаза оформлены стрелками, можно определить, нужно ли дополнительно оформлять брови или это будет слишком перегружать образ.

Не пренебрегайте основой под макияж для век. Она не только выравнивает структуру кожи, но и позволяет закрепить макияж, что не даст ему растечься даже в самый жаркий день.

Если вы хотите выделить нижнее веко, то старайтесь не переусердствовать, чтобы не придавать взгляду излишнюю драматичность. Однако подводка по нижнему веку позволяет зрительно увеличить небольшие глаза, а хорошо очерченные большие глаза приобретают роковую глубину. Поэтому важно понимать, чего именно вы хотите добиться при такой проработке.

Подытожим

Стрелки помогают придать законченность образу и подчеркнуть глаза.

Для того чтобы макияж на веках держался долго и не скатывался, веки лучше предварительно обезжирить мицеллярной водой, а затем нанести основу.

На внешний уголок глаза можно нанести нюдовые тени, это позволит подчеркнуть форму глаз.

Для ровного нанесения стрелок нужно использовать удобный инструмент с четким кончиком.

Только после того, как нарисованы стрелки, накрасьте ресницы и оформите брови.