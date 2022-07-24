Нежный и омолаживающий аксессуар: лучшие варианты трендового пирсинга для женщин с маленькими ушами

Мы с детства привыкаем, что женское ушко должно быть украшено сережкой. Пирсинг долгое время воспринимался как молодежный бунт и стремление к самовыражению, однако сейчас тренды красоты имеют более обтекаемые границы и увидеть прокол хряща или крыла носа можно не только у подростка, но и у взрослой женщины. В статье вы найдете лучшие варианты трендового пирсинга для женщин с маленькими ушами.

Выбор пирсинга и места прокола

Видов пирсинга существует очень много, и проколоть можно практически любую часть тела. Однако специалисты считают уши самой безопасной частью тела для проколов. Тем не менее стоит учитывать, что делать прокол должен только профессионал и ни в коем случае не стоит делать пирсинг на дому. Кроме того, для пирсинга стоит использовать украшения из инертных металлов, поскольку украшения из серебра и золота на этапе заживления могут стать источником раздражения и даже инфекции.

Классика пирсинга ушей

Наличие второго прокола, расположенного рядом с основным, давно уже перестало считаться чем-то экстраординарным. Многие девушки украшают таким способом свои ушки, даже не считая такой прокол разновидностью пирсинга.

Прокол хряща

К наиболее популярным разновидностям пирсинга ушей можно отнести прокол внешнего хряща. Этот вид пирсинга относят к несложным проколам. Он не слишком болезненный, его сравнивают по уровню дискомфорта с проколом мочки. Период полного заживления может занимать от трех месяцев до полугода, но болевые ощущения при должном уходе исчезают уже к концу второй недели. Уже через шесть месяцев можно сменить украшение.

Тройной пирсинг ушей

Это весьма популярный тренд. Прелесть такого пирсинга в том, что вы можете менять украшения в ухе независимо друг от друга, создавая каждый раз новый ансамбль.

Трагус

Этот невероятный пирсинг располагается на внутреннем хряще уха, прикрывающем ушную раковину и известном как козелок. Такой вид пирсинга выглядит невероятно эффектно и утонченно благодаря необычному месторасположению. Его можно исполнить как соло, так и в сочетании с классическим пирсингом мочки или хряща. Однако при выборе такого вида пирсинга нужно знать, что, несмотря на быстроту проведения, процедура достаточно болезненная и некоторое время после ее проведения в месте прокола наблюдается отек. При должном уходе отек спадает уже на 5-7-й день.

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В качестве украшений при проколе трагус обычно используют сережку-лабрет как наиболее безопасный вид украшения, но можно носить и небольшое колечко.

Варианты оформления множественных проколов

Благодаря тому, что для пирсинга производится очень много как ювелирных изделий, так и высококачественной бижутерии, составить великолепный ансамбль не составит особого труда. Обычно для множественных проколов мочки и хряща выбирают небольшие украшения в единой стилистике, но можно и поиграть с фактурой.

Так, вариации из нескольких видов украшений могут использоваться как праздничные или акцентные элементы. Нередко модницы, не имеющие проколов в хряще, заменяют сережку на кафф, который можно просто надеть на ухо.

Пирсинг уха – интересный и перспективный способ украсить себя.