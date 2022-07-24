Житель Приангарья расстрелял автомобиль с бывшей женой за рулем и покончил с собой

Следственные органы СК РФ по Иркутской области возбудили уголовное дело по факту убийства женщины, которую в автомобиле застрелил бывший муж, после чего мужчина покончил с собой, сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

«Утром 23 июля в двух километрах от Железногорска-Илимского в автомобиле было обнаружено тело 38-летней женщины с огнестрельным ранением головы. <…> На автодороге находилась подруга потерпевшей, которая сообщила, что женщину застрелил ее бывший супруг, после чего скрылся в лесу. Спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов обнаружили в лесном массиве тело мужчины без признаков жизни. <…> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», – приводит сообщение ведомства ТАСС.

Пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области сообщила, что предварительно установлено, что 41-летний мужчина на «Ниве» преследовал автомобиль Toyota бывшей жены и несколько раз выстрелил из ружья по иномарке. Затем он перегородил дорогу машине, вышел из своего автомобиля и несколько раз выстрелил в женщину. После этого он скрылся в лесу, где совершил самоубийство.

Ранее суд в Приморском крае арестовал 50-летнюю россиянку, подозреваемую в убийстве супруга из-за раздела накопленного за годы совместной жизни имущества.

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