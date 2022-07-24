В Британии граждан решили призвать понизить температуру в домах

Правительство Британии может попросить граждан понизить температуру в домах и выключать свет, чтобы избежать отключения электроэнергии зимой, информирует газета Telegraph со ссылкой на попавшие в ее распоряжения планы властей.

Отмечается, что эти планы предусматривают призывы потреблять меньше энергии. Сообщения о необходимости сократить потребление могут регулярно передаваться по радио, телевидению и соцсетям, передает РИА «Новости».

Еще одним возможным способом избежать блэкаутов является договоренность с оператором единой британской энергосистемы National Grid, которая предусматривала бы выплаты крупным потребителям за отключение электроэнергии.

«National Grid обратился к поставщикам электроэнергии с просьбой установить способы произведения оплаты домохозяйствам, чтобы они потребляли (электроэнергию) в периоды максимума предложения… и снижали (потребление) в другое время», – говорится в сообщении газеты.

Напомним, Daily Mail со ссылкой на прогнозы консалтинговой компании Cornwall Insight пишет, что в январе 2023 года счета за электроэнергию для британских домохозяйств могут вырасти до более чем 3 тыс. фунтов стерлингов за год, что, как предупреждают эксперты, грозит «ввергнуть в нищету миллионы людей».

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