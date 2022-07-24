По мнению журнала Foreign Policy, НАТО больше не по карману Соединенным Штатам

Джастин Логан, обозреватель американского журнала Foreign Policy, заявил, что Организация Североатлантического договора – это старомодный и дорогостоящий альянс, который не способен отвечать на современные вызовы.

Он считает, что цель создания блока – противостоять СССР в холодной войне – больше не актуальна.

“НАТО не реагирует на пандемии и не борется с пиратством. Ей не хватает авторитета, возможностей и пригодности для выполнения этих задач”. Обозреватель заявил, что сторонникам альянса следует подумать о плане Б, а не рекламировать блок как панацею от всех проблем.

Газета также отметила, что Вашингтон больше не в состоянии позволить себе альянс.

“Ограниченные ресурсы начинают кусаться. Оборонный бюджет в 847 миллиардов долларов уже слишком велик и не скоро вырастет до триллиона или больше”. Журнал заявил, что Вашингтон не может позволить себе пытаться играть ведущую роль в европейской сфере безопасности.