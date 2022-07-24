 

Правительство расширило список недружественных стран

24.07.2022, 13:35, Разное
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По сообщению пресс-службы кабинета министров, правительство РФ расширило список стран и территорий, которые являются недружественными, включив в него Гернси, Мэн и Багамские острова.
“Правительство расширило список иностранных государств и территорий, недружественных по отношению к России, российским гражданам и компаниям. В связи с этим было подписано соответствующее постановление. “В сообщении говорится, что в список включены Гернси, Мэн и другие острова, которые поддерживают британские санкции против России, российских граждан и компаний”.

В список также вошли Багамские острова, где запрещены операции с Банком РФ и Министерством финансов.

Документ был утвержден во исполнение указа президента РФ Владимира Путина “О временном порядке исполнения обязательств перед отдельными иностранными кредиторами”. В нем говорится, что граждане России, компании, государство, регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед иностранными кредиторами из списка недружественных государств, смогут рассчитываться с ними в рублях.

“Для этого должник может попросить российский банк создать специальный российский рублевый счет “С” на имя и наименование иностранного кредитора и перечислять на него платежи в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату платежа”. Данное сообщение содержит временный порядок, который распространяется на платежи, превышающие 10 000 000 рублей в месяц или аналогичную сумму в валютном эквиваленте.



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