В Москве приступили к благоустройству улицы Лужники

На улице Лужники в Центральном административном округе начались ландшафтные работы. Она расположена недалеко от международных центров самбо в Москве. Такая информация размещена на официальном сайте мэра Москвы.

В сообщении говорится следующее: “Было принято решение, что улица Лужники станет более удобной для местных жителей, а также граждан, которые посещают этот район для участия в спортивных соревнованиях или конкурсах”, – это слова Петра Бирюкова, заместителя мэра.

По его словам, в рабочей зоне установлено ограждение и информационные баннеры. Также были организованы дорожки для пешеходов. Эти работы будут завершены в сентябре.

Исследования показали, что на стороне улицы Лужники, граничащей со стадионом, можно создать большую пешеходную зону и велодорожки. Бирюков рассказал, что будут расширены тротуары, созданы дорожки для велосипедистов и бегунов, обновлен асфальт и установлен остановочный павильон с гнездами для зарядки.