Захарова опубликовала школьное фото Кулебы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала школьную фотографию главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы.

«Кулеба еще в школе определился и с профессией, и с ценностями. Не фейк. С приветом из Каира, где его папа был послом», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова неоднократно вступала в заочную полемику с Кулебой. Так, в мае она отреагировала на его возмущение по поводу возможного отказа Украине в статусе кандидата на вступление в Евросоюз. «Если мы не получим статус кандидата, это может значить лишь одно – Европа пытается нас обмануть. И мы это не проглотим», – заявлял глава украинского МИДа. «До этого глотали же. И ведь неплохо получалось», – отвечала Захарова.

Кулеба занимает пост министра иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года. Родился 19 апреля 1981 года в Сумах Украинской ССР. Отец – Иван Кулеба (род. 1953) – с 1993 года кадровый дипломат, с 1997 года занимал должность посла Украины в Египте, Чехии, Казахстане, заместителя государственного секретаря МИД Украины, заместителя министра иностранных дел Украины, а с декабря 2019 года назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Армении.

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