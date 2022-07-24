 

Кедми посоветовал Зеленскому опасаться своего окружения

24.07.2022, 13:34, Новости дня
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Бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому опасаться своего окружения, так как сейчас он выгоден им в качестве «сакральной жертвы».

«Поскольку он [Зеленский] уже использованный материал, и дальнейшее его использование не приносит дивидендов, а только все больше и больше проблем, самое лучшее он в качестве сакральной жертвы. То есть, ликвидировать его, списать на «злого Путина», который всех своих врагов ликвидирует. Хотя Зеленского и врагом считать нельзя, это такое мелкое ничтожество, что его не за что вообще считать. Так что больше всего он должен опасаться своего окружения, тех, кто его поставил, тех, кто его разыгрывает, и тех, кому он выгоден в качестве сакральной жертвы», – сообщил Кедми в эфире телеканала «Соловьев Live».

«На этом они создадут новую волну против России. Бесполезно. Подохнет эта скотина, не подохнет, он или его подельники – не играет никакой роли. Та власть, которую они представляют, она закончится», – добавил израильский эксперт.

Ранее Кедми заявлял, что российские военные смогут взять под контроль Одессу осенью 2022 года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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