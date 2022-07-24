 

В буфете Госдумы обнаружили свежее сало из Житомира и пармезан из Тосканы

24.07.2022, 13:33, Разное
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Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман опубликовал в своём Telegram-канале видео из столовой нижней палаты парламента.

Народный избранник возмутился наличием в буфете «санкционных» продуктов – украинского сала и итальянского сыра.

– В то время, как наша страна отстаивает свои законные интересы в рамках специальной военной операции, спекулянты не просто нарушают закон, они пытаются кормить депутатов продуктами из недружественных стран. Вот я купил сегодня в буфете сало. Оно произведено в мае этого года в Житомире, каким образом его ввезли в Россию? – спросил Вассерман.

Депутат пообещал добиться возбуждения уголовного дела против ответственных сотрудников столовой Госдумы. Другие парламентарии не разделяют негодования Вассермана. Так, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий призвал дождаться результатов проверки.

– Не надо рубить с плеча. При всём уважении к нашему магистру, нужно всё-таки оценивать сначала качество продукта, а потом уже страну-производителя, – написал Слуцкий на своей официальной странице ВКонтакте. – Я сам ездил в недружественную Европу, но это не отменяет того факта, что продукты там хорошие. Сало у нас в столовой отличное, так что гнева Вассермана я не разделяю. Хочу напомнить, что у депутатов очень тяжёлая работа, нам просто жизненно необходимо хорошо питаться.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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