Для любительниц рыжих оттенков: 10 идей окрашивания, которые стоит попробовать в новом сезоне
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Яркий рыжий цвет привлекает многих модниц, но, к сожалению, идет он далеко не всем. Однако не стоит отказываться от рыжего оттенка при выборе трендового окрашивания. Летом рыжая гамма невероятно актуальна, а ее мягкие клубничные оттенки – настоящий тренд сезона.
Насыщенные клубничные локоны и светлые пряди
Такой вариант подходит для густых прядей. Он подчеркивает объем шевелюры и дает красивую игру цвета.
Яркий насыщенный клубничный блонд с мелированием
Благодаря технике калифорнийского мелирования красноватые пряди гармонично вплетаются в общую цветовую гамму волос и не выглядят чужеродно. Такой оттенок будет равномерно выгорать и не возникнет слишком резкого контраста при отрастании естественного цвета в прикорневой зоне. Отличное решение для летнего окрашивания.
Калифорнийское мелирование с клубничным блондом и вьющиеся пряди
Для обладательниц вьющихся волос совсем необязательно применять в сложном мелировании более трех цветов. Естественная волна на прядях отлично компенсирует резковатые переходы между цветами.
Персиковые оттенки клубничного блонда
Для блондинок отлично подходит более мягкий персиковый оттенок прядей.
Светло-медные оттенки
Для обладательниц светлой кожи такой вариант окрашивания станет наиболее предпочтительным, поскольку придаст теплоты и смягчит холодный тон кожи.
Омбре и клубничный блонд
Техника омбре просто создана для растягивания теплых ярких оттенков красноватой гаммы.
Медные оттенки
Теплые и яркие блики помогают оживить пшеничный блонд.
Мягкие клубничные блики
Такое окрашивание с красноватыми прядями делает прическу более объемной.
Медово-медная гамма
Окрашивание подойдет обладательницам тонких волос, поскольку многоцветный тон добавит прическе не только объем, но и зрительно увеличит массу волос.
Брюнетки с клубничными кончиками
Для брюнеток клубничные тона также хороши этим летом.
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