 

Для любительниц рыжих оттенков: 10 идей окрашивания, которые стоит попробовать в новом сезоне

24.07.2022, 13:23, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Яркий рыжий цвет привлекает многих модниц, но, к сожалению, идет он далеко не всем. Однако не стоит отказываться от рыжего оттенка при выборе трендового окрашивания. Летом рыжая гамма невероятно актуальна, а ее мягкие клубничные оттенки – настоящий тренд сезона.

Насыщенные клубничные локоны и светлые пряди

Такой вариант подходит для густых прядей. Он подчеркивает объем шевелюры и дает красивую игру цвета.

Яркий насыщенный клубничный блонд с мелированием

Благодаря технике калифорнийского мелирования красноватые пряди гармонично вплетаются в общую цветовую гамму волос и не выглядят чужеродно. Такой оттенок будет равномерно выгорать и не возникнет слишком резкого контраста при отрастании естественного цвета в прикорневой зоне. Отличное решение для летнего окрашивания.

Калифорнийское мелирование с клубничным блондом и вьющиеся пряди

Для обладательниц вьющихся волос совсем необязательно применять в сложном мелировании более трех цветов. Естественная волна на прядях отлично компенсирует резковатые переходы между цветами.

Персиковые оттенки клубничного блонда

Для блондинок отлично подходит более мягкий персиковый оттенок прядей.

Светло-медные оттенки

Для обладательниц светлой кожи такой вариант окрашивания станет наиболее предпочтительным, поскольку придаст теплоты и смягчит холодный тон кожи.

Омбре и клубничный блонд

Техника омбре просто создана для растягивания теплых ярких оттенков красноватой гаммы.

Медные оттенки

Теплые и яркие блики помогают оживить пшеничный блонд.

Мягкие клубничные блики

Такое окрашивание с красноватыми прядями делает прическу более объемной.

Медово-медная гамма

Окрашивание подойдет обладательницам тонких волос, поскольку многоцветный тон добавит прическе не только объем, но и зрительно увеличит массу волос.

Брюнетки с клубничными кончиками

Для брюнеток клубничные тона также хороши этим летом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.12.21 / Зачем молодиться? – Личное мнение

17.05.21 / Сон с партнером благотворно сказывается на фазе с быстрыми движениями глаз

31.01.22 / Чем больше людей ревнуют к успеху, тем очевиднее ваши способности: как найти «противоядие» от завистливых коллег

04.07.20 / Мнение: Ефремов за рулем не был: Тогда хватит покрывать “друга” – точнее, подругу

02.04.22 / Переполох среди модных дам – Личное мнение

03.06.21 / Уровень счастья: как помочь себе пойти на эмоциональный подъем

16.02.22 / Мнение: О мышеловках для главной крысы… Неожиданно!

12.05.21 / Эрдоган приедет в Бахчисарай на празднование победы в Крымской войне

03.06.21 / Солист группы “Руки Вверх!” Сергей Жуков: “Песня моего сына будет звучать у всех в TikTok”

29.03.22 / Кендалл Дженнер умывается до трех раз в день: секреты здоровой кожи лица от шести топовых моделей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика