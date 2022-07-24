Для любительниц рыжих оттенков: 10 идей окрашивания, которые стоит попробовать в новом сезоне

Яркий рыжий цвет привлекает многих модниц, но, к сожалению, идет он далеко не всем. Однако не стоит отказываться от рыжего оттенка при выборе трендового окрашивания. Летом рыжая гамма невероятно актуальна, а ее мягкие клубничные оттенки – настоящий тренд сезона.

Насыщенные клубничные локоны и светлые пряди

Такой вариант подходит для густых прядей. Он подчеркивает объем шевелюры и дает красивую игру цвета.

Яркий насыщенный клубничный блонд с мелированием

Благодаря технике калифорнийского мелирования красноватые пряди гармонично вплетаются в общую цветовую гамму волос и не выглядят чужеродно. Такой оттенок будет равномерно выгорать и не возникнет слишком резкого контраста при отрастании естественного цвета в прикорневой зоне. Отличное решение для летнего окрашивания.

Калифорнийское мелирование с клубничным блондом и вьющиеся пряди

Для обладательниц вьющихся волос совсем необязательно применять в сложном мелировании более трех цветов. Естественная волна на прядях отлично компенсирует резковатые переходы между цветами.

Персиковые оттенки клубничного блонда

Для блондинок отлично подходит более мягкий персиковый оттенок прядей.

Светло-медные оттенки

Для обладательниц светлой кожи такой вариант окрашивания станет наиболее предпочтительным, поскольку придаст теплоты и смягчит холодный тон кожи.

Омбре и клубничный блонд

Техника омбре просто создана для растягивания теплых ярких оттенков красноватой гаммы.

Медные оттенки

Теплые и яркие блики помогают оживить пшеничный блонд.

Мягкие клубничные блики

Такое окрашивание с красноватыми прядями делает прическу более объемной.

Медово-медная гамма

Окрашивание подойдет обладательницам тонких волос, поскольку многоцветный тон добавит прическе не только объем, но и зрительно увеличит массу волос.

Брюнетки с клубничными кончиками

Для брюнеток клубничные тона также хороши этим летом.