Физические изменения в пожилом возрасте: можно ли с этим что-то сделать и как старет не старея

Физические изменения в пожилом возрасте возникают у совершенно каждого человека. Это состояние часто воспринимается как совершенно нежелательное. Однако, важно разобраться с тем, можно ли как-то противодействовать таким изменениям старости или их минимизировать. Вот несколько хороших решений, которые помогут поддерживать хорошее качество жизни и быть здоровыми.

Почему мы стареем

На самом деле процесс старения начинается еще до нашего рождения. Именно поэтому стресс или недоедание беременной женщины во многом может повлиять на здоровье ребенка в будущем. Неблагоприятные условия при вынашивании малыша могут значительно повысить риск возрастных болезней, в частности, таких как диабет или инсульт.

Причина старения кроется в клетках ДНК. Повреждение этих клеток происходит из-за ультрафиолета, потребляемой пищи, токсинов. В молодом возрасте наши клетки имеют довольно эффективную систему для восстановления после повреждений. Но с возрастом, это становится все сложнее и сложнее.

Клетки изменяются и утрачивают способность нормально функционировать.

Какие физические изменения с возрастом считаются нормальными

Физические изменения являются частью старения. Это приводит к снижению работоспособности. Многие процессы старения до сих пор еще полностью не изучены, но известно то, что системы организма со временем просто изнашиваются.

Одна из причин этого заключается в том, что клетки не могут делится бесконечно. Вредные воздействия, которым подвергается организм на протяжении всей жизни, с каждым годом становится все сложнее компенсировать.

В итоге снижается мышечная сила, кожа не может восстанавливать различные повреждения. Кости становятся более хрупкими, а хрящевая ткань утрачивает эластичность. Значительно снижается работа сердца. Уменьшается активность иммунитета и ухудшается память.

Однако, процесс старения у всех людей совершенно разный. С одной стороны, огромную роль играет предрасположенность. С другой стороны большое влияние оказывают определенные факторы окружающей среды и особенности образа жизни. Все это может несколько усиливать или смягчать нежелательные физические изменения, которые могут происходить в пожилом возрасте.

Как стареть правильно и быть здоровым

Не существует чудодейственного антивозрастного средства, которое помогает остановить процесс старения. Это невозможно остановить, но можно немного замедлить.

Самым лучшим способом сделать это – соблюдение здорового образа жизни. Вот несколько правил, которые нужно соблюдать.

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Сбалансированное питание

Нужно придерживаться правильного и сбалансированного питания с самого раннего возраста, то есть, с детства. Важно обеспечить потребление достаточного количества овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов. Это снижает риск различного рода долгосрочных осложнений в организме, включая диабет, а также болезни сердца и кровеносной системы.

Те, кто использует мало соли и заменяет ее специями и свежими травами, могут избежать фактора риска развития высокого кровяного давления.

Недостаточный или избыточный вес отрицательно сказывается на состоянии здоровья. Именно поэтому, на этот фактор нужно обращать пристальное внимание. Пожилые люди часто имеют низкий вес, так как у них снижается аппетит, возникают проблемы с жеванием. Недоедание в пожилом возрасте может не только привести к потере мышечной массы, но и тем самым повысить риск падения.

Кроме того, человек становится более восприимчивым к различным инфекционным болезням, так как организму не хватает важных питательных веществ для полноценного функционирования иммунитета. Помимо этого, недоедание может привести к ухудшению когнитивных функций.

Замедлить процесс старения поможет так называемое прерывистое голодание. Ежедневно нужно делать перерыв 16 часов между приемами пищи.

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Это создает так называемый недостаток энергии и клетки меняют свой привычный метаболизм на программу самоочищения, которая компенсирует ухудшившийся из-за возраста процесс регенерации.

Однако интервальное голодание можно проводить только лишь после консультации с доктором.

Занятия спортом

Люди, которые регулярно занимаются спортом на протяжении всей жизни, могут поддерживать здоровье суставов и сохраняют их нормальную подвижность.

В неделю нужно выполнять не менее 150-300 минут упражнений средней или высокой интенсивности. Физические нагрузки должны быть в любом возрасте. Это положительно влияет на процессы старения и позволяет на протяжении длительного времени оставаться здоровым.

По мере взросления может потребоваться изменение типа и интенсивности упражнения. В пожилом возрасте нужно в режим дня внести тренировки на выносливость, например, езда на велосипеде или же скандинавская ходьба. Кроме того, повседневная активность, например, ходьба пешком или подъем по лестнице, могут притормаживать возрастные физические изменения.

Важно заранее уточнить к доктора, есть ли какие-то возрастные ограничения.

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Психологическое здоровье

Психологическое благополучие имеет важное значение для здорового старения. К факторам, которые этому способствуют, нужно отнести:

регулярное стабильное общение; способность решать проблемы; позитивные взгляды на жизнь; полноценная роль в обществе.

Чтобы не скучать дома после выхода на пенсию, можно заняться волонтерской деятельностью.

Избегать факторов риска

Даже самые незначительные нарушения в организме могут привести к различным заболеваниям в пожилом возрасте. Последствия могут быть более серьезными, чем у молодых людей.

С возрастом несколько повышается риск различных хронических болезней, в частности, таких как атеросклероз, диабет, проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Важно регулярно проходить обследования для выявления проблем в молодом возрасте и предотвращать факторы риска.

К факторам риска нужно отнести потребление спиртных напитков, табакокурение, высокое давление, воздействие ультрафиолета.

Чем раньше можно будет выявить заболевания, тем проще будет их вылечить.

Именно поэтому стоит придерживаться этих правил, чтобы стареть, не старея.